باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - بلوکی‌مقدم، رئیس اداره دامپزشکی قائنات، در این جلسه با تأکید بر قدرت سرایت بالای ویروس تب برفکی گفت: در حال حاضر شیوع تب برفکی را در قائنات نداریم، اما اگر اقدامات پیشگیرانه انجام نشود، این بیماری شایع خواهد شد و می‌تواند امنیت غذایی منطقه را با چالش جدی مواجه کند. تکمیل پوشش واکسیناسیون، تعیین تکلیف دام‌های واکسینه‌نشده در واحد‌های نیمه‌صنعتی، کنترل جابه‌جایی دام‌ها و پایش حیات وحش از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه است.

رئیس دامپزشکی قائنات با اشاره به روند واکسیناسیون گفت: در هر دوره، حدود ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار دام سبک و سنگین در شهرستان واکسینه می‌شوند. در حال حاضر ۸۵ درصد پیشرفت در واکسیناسیون دام‌های سنگین داریم، اما دامداری‌های نیمه‌صنعتی که باید واکسن را خودشان تهیه کنند، رغبت چندانی نشان نمی‌دهند.

کارشناس بیمه کشاورزی نیز در این جلسه با تشریح مزایای بیمه دام گفت: بیمه هر میش ۸۰ هزار تومان است و دولت حدود ۵۰۰ هزار تومان دیگر را پرداخت می‌کند. در صورت تلف شدن دام بر اثر بیماری‌های خطرناکی مانند طاعون یا تب برفکی، پس از ۱۰ تا ۱۴ روز، ۲۸ میلیون تومان غرامت پرداخت می‌شود. این حمایت دولت است، اما هیچ اهرمی برای اجبار دامدار به بیمه کردن دام وجود ندارد.