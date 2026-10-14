باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - بهزاد شیرپنجه رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: نیروهای یگان حفاظت در این برنامه، وضعیت منابع آبی، میزان آب ذخیره‌شده در سنگ‌آب‌ها و دسترسی گونه‌های جانوری به منابع آب را بررسی می‌کنند.

وی افزود: سنگ‌آب‌ها برای افزایش ظرفیت ذخیره آب باران و فراهم‌کردن امکان استفاده بهتر حیات‌وحش، از رسوبات، گل‌ولای و مواد انباشته‌شده پاک‌سازی می‌شوند.

شیرپنجه با اشاره به محدودیت منابع آب شیرین در جزایر دریاچه ارومیه، پایش مستمر منابع آبی و نگهداری از سنگ‌آب‌ها را به‌ویژه در دوره‌های کم‌بارش و فصل‌های گرم سال ضروری دانست.

به گفته رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه این اقدامات با هدف حفاظت از تنوع زیستی، بهبود شرایط زیستگاهی و افزایش تاب‌آوری حیات‌وحش در جزایر پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره دریاچه ارومیه اجرا می‌شود.