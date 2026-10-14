رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه از اجرای برنامه پایش منابع آبی و پاک‌سازی سنگ‌آب‌های جزایر این پارک خبر داد؛ اقدامی که با هدف تأمین آب مورد نیاز حیات‌وحش و بهبود شرایط زیستگاهی انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - بهزاد شیرپنجه رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: نیروهای یگان حفاظت در این برنامه، وضعیت منابع آبی، میزان آب ذخیره‌شده در سنگ‌آب‌ها و دسترسی گونه‌های جانوری به منابع آب را بررسی می‌کنند.

وی افزود: سنگ‌آب‌ها برای افزایش ظرفیت ذخیره آب باران و فراهم‌کردن امکان استفاده بهتر حیات‌وحش، از رسوبات، گل‌ولای و مواد انباشته‌شده پاک‌سازی می‌شوند.

شیرپنجه با اشاره به محدودیت منابع آب شیرین در جزایر دریاچه ارومیه، پایش مستمر منابع آبی و نگهداری از سنگ‌آب‌ها را به‌ویژه در دوره‌های کم‌بارش و فصل‌های گرم سال ضروری دانست.

به گفته رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه این اقدامات با هدف حفاظت از تنوع زیستی، بهبود شرایط زیستگاهی و افزایش تاب‌آوری حیات‌وحش در جزایر پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره دریاچه ارومیه اجرا می‌شود.

برچسب ها: جزایر دریاچه ارومیه ، حیات وحش
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 سنگ‌آب‌های جزایر دریاچه ارومیه برای تأمین آب حیات‌وحش پاک‌سازی می‌شوند