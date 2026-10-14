فرهاد قائمیان بازیگر سینما و تلویزیون گفت: باید زودتر از این‌ها می‌دانستیم محمد کاسبی کیست. او در همه زمینه‌ها واقعاً استاد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - فرهاد قائمیان، بازیگر سینما و تلویزیون، در حاشیه مراسم نخستین سالگرد درگذشت مرحوم محمد کاسبی گفت: آقای کاسبی انسان بزرگی بود افسوس که حالا از خوبی‌های او می‌گوییم؛ باید زودتر از اینها می‌دانستیم محمد کاسبی کیست. با همه تجربیاتی که داشت، می‌توانم بگویم سینما، تئاتر، تلویزیون و رادیوی ما مدیون اوست.

وی افزود: من نُه ماه در یک سریال کنار او بودم و می‌توانم بگویم پنجاه سال تجربه کسب کردم. مردم‌داری و سفره‌داری را از او آموختم. آن غیرتی که برای مردم و اهالی هنر داشت، برای من سالیان سال الگو خواهد بود. راه محمد کاسبی را باید ادامه داد؛ عزیزان باید بدانند در این حرفه و در این مملکت، کسانی که برای هنر جانشان را گذاشتند، کجا ایستادند که امروز ما این سینما، تئاتر، تلویزیون و رادیو را داریم.

قائمیان ادامه داد: پیشنهادم این است که مصاحبه‌هایش را بخوانند و تاریخ این حرفه را حتماً مطالعه کنند تا راهی برای خودشان انتخاب کنند. درباره گزاره هنرمند متعهد، شاید محمد کاسبی یکی از مهم‌ترین آدم‌هایی است که با شنیدن این جمله یاد او می‌افتیم. هرچه بود، همه حرف‌هایش هم دلی بود، هم از روی شناخت و تحلیل.

وی در پایان گفت: اگر تاریخ و گذشته پیشکسوت‌ها را ببینیم، متوجه می‌شویم محمد کاسبی در همه زمینه‌ها واقعاً استاد بود و اظهارنظر‌های درجه‌یک داشت. من همان نُه ماه، پنجاه سال از او یاد گرفتم.

برچسب ها: فرهاد قائمیان ، محمد کاسبی ، بازیگر سینما و تلویزیون
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
خدا رحمتش کنه
۵
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
مهرداد سراندیب
۱۳:۱۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
سلام عليكم واقعا" جايش خالیست ايكاش الگوی هنرمندان جوان بشود که هنر را با تعهد اجرا کنند.یادش گرامی باد و بهشت گوارای وجودش
۵
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
خدا محمد کاسبی عزیز رو رحمت کنه و شما هنرمند وطنی رو که گول زرورق دنیا رو نخوردید برای ایران حفظ کنه
۶
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
روح ایشان شاد باد
۶
۲۸
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