تیم‌های فوتبال پرسپولیس و خیبر خرم آباد در بازی معوقه از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال امروز به مصاف یکدیگر می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در بازی معوقه از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال امروز ساعت ۱۷ در ورزشگاه تختی خرم آباد برابر تیم فوتبال خیبر خرم آباد صف آرایی می‌کند.  

سرخپوشان پایتخت هفته گذشته با برتری برابر تیم صنعت نفت آبادان ۱۶ امتیازی شدند  و در رتبه دوم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال قرار گرفتند. آنها این فرصت را دارند تا با برتری مقابل حریف لرستانی به صدر جدول صعود کنند و جای تراکتور را در صدر بگیرند.   البته کسب تساوی نیز می‌تواند با توجه به شرایط جدول، پرسپولیس   را به صدر برساند، اما هدف اصلی این تیم   بدون تردید پیروزی و افزایش فاصله با رقبا خواهد بود.

سرخپوشان برای این مسابقه حسین کنعانی‌زادگان را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند، اما دانیال ایری پس از بهبودی نسبی، شرایط همراهی تیمش را پیدا کرده است. پرسپولیس که روز‌های خوبی را در لیگ برتر سپری می‌کند، امیدوار است از فرصت تقابل با خیبر استفاده کند و با دست پُر خرم‌آباد را ترک کند.

در آن طرف، تیم فوتبال خیبر خرم آباد خیبر در شروع فصل جدید، نتایج خوبی  نگرفته و  این تیم  در ۷ مسابقه ابتدایی خود یک برد، ۴ مساوی و ۲ باخت به دست آورده و با قرارگیری در رتبه سیزدهم جدول، وضعیت چندان مناسبی ندارد.  

شاگردان فراز کمالوند با حمایت هواداران پرشور خود به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم پرسپولیس هستند تا دومین پیروزی خود را در لیگ برتر فوتبال جشن بگیرند و رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.  

 خیبر با دریافت ۱۰ گل، یکی از خطوط دفاعی ضعیف لیگ را در اختیار دارد؛ آماری که می‌تواند مقابل خط حمله پرسپولیس به پاشنه آشیل میزبان تبدیل شود. با این حال، عملکرد خیبر در فاز هجومی چندان ناامیدکننده نبوده است. این تیم با به ثمر رساندن ۱۰ گل در هفت مسابقه، توانایی خود را در گلزنی نشان داده و امیدوار است با تکیه بر همین ویژگی، برای پرسپولیس دردسرساز شود.

این ۲ تیم تاکنون ۵ بار به مصاف هم رفتند که ۳ برد سهم خیبر و ۲ پیروزی سهم پرسپولیس شده است. جالب آنکه خیبر فصل گذشته، سرخ‌پوشان را دبل کرد و به نوعی گربه‌سیاه این تیم محسوب می‌شود.  

پرسپولیس می‌خواهد با برد برابر خیبر خرم آباد به صدر جدول صعود کند و علاوه بر این به ناکامی هایش در مقابل این حریف لرستانی پایان بدهد و باید دید به این ۲ هدف می‌رسد یا نه!  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم خیبر خرم آباد ، بازی معوقه
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