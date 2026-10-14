شهروندخبرنگار ما در آستانه ولادت با سعادت حضرت زینب(س) و روز پرستار تصاویری از برپایی ایستگاه صلواتی در شهر مقدس قم را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجم جمادی الاول روز ولادت باسعادت بانوی قهرمان کربلا، پرچم دار نهضت پس از شهادت حسین (ع)، حضرت زینب کبری (س) است. این روز را روز پرستار نامگذاری شد. پرستاران، بی‌تردید از ارکان اصلی نظام سلامت و از تأثیرگذارترین اعضای کادر درمان به شمار می‌روند. بی‌وجود این عزیزان، فرایند پرستاری و مراقبت از بیماران به دشواری قابل تصور است. به همین منظور برای پاسداشت این قشر از بزرگواران و در آستانه روز پرستار مردم انقلابی و ولایتمدار شهر مقدس قم با برپایی ایستگاه صلواتی این روز فرخنده را گرامی داشتند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: اکبر بخشی - قم

برپایی ایستگاه صلواتی در قم به مناسبت ولادت حضرت زینب (س)

برپایی ایستگاه صلواتی در قم به مناسبت ولادت حضرت زینب (س)

برپایی ایستگاه صلواتی در قم به مناسبت ولادت حضرت زینب (س)

برپایی ایستگاه صلواتی در قم به مناسبت ولادت حضرت زینب (س)

برپایی ایستگاه صلواتی در قم به مناسبت ولادت حضرت زینب (س)

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برچسب ها: روز پرستار ، ایستگاه صلواتی ، سوژه خبری
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برپایی ایستگاه صلواتی در قم به مناسبت ولادت حضرت زینب (س)
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