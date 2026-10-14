فرمانده انتظامی شهرستان دهلران از وقوع یک مورد قتل خانوادگی و مرگ پنج نفر خبر داد و گفت: ابعاد و علت دقیق این حادثه در دست بررسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید مختار باویر اظهار کرد: در پی مراجعه فردی به کلانتری و اعلام مفقودی خواهرش در ۴۸ ساعت گذشته، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان با هماهنگی مرجع قضایی و مراجعه به محل سکونت فرد مفقودی و در بررسی‌ها دریافتند که پدر ۵۷ ساله خانواده با استفاده از سلاح گرم همسر و سه دختر خود را به قتل رسانده و سپس به زندگی خود پایان داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران بیان کرد: بررسی‌های قضایی و انتظامی برای مشخص شدن علت دقیق وقوع این حادثه ادامه دارد.

وی ادامه داد: با حضور به‌ موقع ماموران آرامش در محل برقرار شده است و اطلاعات تکمیلی پس از بررسی دقیق حادثه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این حادثه بار دیگر ضرورت پرهیز از خشونت، رجوع به قانون و بهره‌گیری از ظرفیت بزرگان و معتمدان برای حل اختلاف‌ها را یادآور می‌شود، چرا که نزاع‌های ریشه‌دار خانوادگی اگر در مسیر گفت‌وگو و قانون مدیریت نشوند، می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان به فجایعی جبران‌ناپذیر برای خانواده‌ها و جامعه محلی تبدیل شوند.

نخستین روز تیرماه امسال نیز بروز اختلاف‌های خانوادگی منجر به کشته و زخمی شدن پنج نفر در دشت‌عباس دهلران شد.

دهم مهرماه جاری نیز اختلاف خانوادگی در ایوان منجر به مرگ سه نفر از جمله خود قاتل شد.

منبع: پلیس