۱۰ تیم از سراسر کشور در بم گرد هم آمده‌اند تا در دوازدهمین دوره مسابقات هندبال پیشکسوتان مردان، برای کسب عنوان قهرمانی ایران رقابت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر - جواد ساعدی، دبیر هیئت هندبال استان کرمان، با اشاره به میزبانی شهرستان بم از این رقابت‌ها گفت: دوازدهمین دوره مسابقات هندبال پیشکسوتان مردان قهرمانی کشور از روز یکشنبه با حضور ۱۰ تیم آغاز شد و دیدار‌های مرحله مقدماتی طی سه روز برگزار شد.

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وی افزود: تیم‌های شرکت‌کننده در سه گروه، شامل دو گروه سه‌تیمی و یک گروه چهار‌تیمی، تقسیم شدند و در پایان مرحله مقدماتی، تیم‌های برتر هر گروه به همراه دو تیم سوم برتر جواز حضور در مرحله حذفی را کسب کردند تا هشت تیم برای ادامه رقابت‌ها باقی بمانند.

بم در تب‌وتاب رقابت‌های هندبال پیشکسوتان کشور

ساعدی با بیان اینکه دیدار‌های مرحله حذفی روز چهارشنبه برگزار می‌شود، تصریح کرد: چهار تیم برتر به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا می‌کنند و مسابقات این مرحله روز پنجشنبه برگزار خواهد شد. همچنین دیدار‌های رده‌بندی و فینال صبح روز جمعه برگزار می‌شود تا چهره تیم‌های برتر این دوره از رقابت‌ها مشخص شود.

بم در تب‌وتاب رقابت‌های هندبال پیشکسوتان کشور

دبیر هیئت هندبال استان کرمان با قدردانی از همکاری مسئولان شهرستان بم خاطرنشان کرد: مسئولان شهرستان همکاری بسیار خوبی در برگزاری این مسابقات داشته‌اند و خوشبختانه رقابت‌ها با کیفیت مطلوبی در حال برگزاری است.

نتایج رقابت ها از ابتدا تاکنون به شرح زیر است:

بم در تب‌وتاب رقابت‌های هندبال پیشکسوتان کشور

بم در تب‌وتاب رقابت‌های هندبال پیشکسوتان کشور

بم در تب‌وتاب رقابت‌های هندبال پیشکسوتان کشور

بم در تب‌وتاب رقابت‌های هندبال پیشکسوتان کشور

 

 

 

برچسب ها: مسابقات هندبال ، مسابقات پیشکسوتان ، اخبار ورزشی کرمان
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