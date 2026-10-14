باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - پوریا اورعی کارشناس تجارت در برنامه رادیو اقتصاد اظهارداشت: امروز مرزهای زمینی و گمرکات مرزی در کشور نقش مهمتری را در حال ایفا هستند.

وی همچنین اظهار داشت: مرز و گمرک ریمدان در جنوب شرقی کشور از جمله این موارد است.

این فعال اقتصادی در حوزه تجارت بین‌الملل با اشاره به اینکه ریمدان گذرگاه مرزی بین ایران و پاکستان است گفت: سال‌ها قانونی وجود دارد که طبق این قانون ورود خودروهای ایرانی به پاکستان و همینطور ورود خودروهای پاکستانی به ایران ممنوع است.

اورعی اظهار داشت: تلاش‌های زیادی تاکنون از سوی وزارت امور خارجه برای رفع این مشکل انجام شده ولی همچنان مشکل به قوت خود باقیست.

وی با اشاره به اینکه مشکلی که در گمرک ریمدان وجود دارد الزام به تخلیه و بارگیری کالا است گفت:متاسفانه گمرک ریمدان گمرک مجهزی نیست بنابراین خیلی از کالاها دچار آسیب، خسارت و همینطور به دلیل امنیت پایین استان بلوچستان پاکستان برخی از کالاها مورد دستبرد واقع می‌شوند. این مشکل بزرگ در گمرک جنوب شرقی کشور است.

اورعی ضمن اشاره به گمرکات شمال شرقی کشور اظهار داشت: متاسفانه در گمرک اینچه برون، سرخس و لطف آباد یک مشکل مشترک وجود دارد و در عمل باعث شده سرعت انجام کار در این گمرکات به پایین‌ترین حد ممکن خود برسد.

وی تصریح کرد: هم اکنون تجار، بازرگانان و صاحبان کالا خیلی معطل می‌شوند تا بتوانند فرآیند و روند گمرکی یا ترانزیت کالای خود را آغاز کنند.