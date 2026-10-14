فرمانده انتظامی شهرستان دهلران از وقوع یک مورد قتل خانوادگی و مرگ پنج نفر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده انتظامی شهرستان دهلران اظهار داشت: در پی مراجعه فردی به کلانتری و اعلام مفقودی خواهرش طی مدت ۴۸ ساعت گذشته، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی به محل مراجعه و در بررسی‌های انجام‌شده، مشخص شد مردی ۵۷ ساله با استفاده از سلاح گرم، همسر و سه فرزند خود را به قتل رسانده و سپس به زندگی خود پایان داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران تصریح کرد: بررسی‌های قضائی و انتظامی برای مشخص شدن علت دقیق وقوع این حادثه ادامه دارد 

وی در پایان با اشاره به اینکه با حضور به‌موقع مأموران، آرامش در محل برقرار شده است، خاطرنشان کرد:اطلاعات تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: قتل خانوادگی ، نیروی انتظامی
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