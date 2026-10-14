رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد: مهلت خوداظهاری برای افزایش اعتبار کالابرگ تا ساعت ۲۴ روز جمعه تمدید شده و سرپرستان خانوار باید بر اساس رقم پایانی کد ملی خود به سامانه مراجعه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد محسن صدر در یک برنامه تلویزیونی با عذرخواهی از مردم به دلیل اختلال و کندی سامانه خوداظهاری اظهار کرد: به دلیل حجم بالای مراجعات، سامانه در ساعاتی با کندی مواجه شد که بخشی از آن به برقراری ارتباط میان پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و سایر سامانه‌ها مربوط بود، اما در حال حاضر وضعیت سامانه مناسب است و امیدواریم روند ارائه خدمات بهتر نیز شود.

وی با اشاره به آمار ثبت‌نام‌ها افزود: تا زمان انجام این گفت‌وگو، بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار سرپرست خانوار به سامانه مراجعه کرده و فرایند خوداظهاری خود را انجام داده‌اند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تأکید بر اینکه فقط سرپرستان خانواری که پیامک دریافت کرده‌اند باید به سامانه مراجعه کنند، گفت: از مردم درخواست می‌کنیم برای جلوگیری از ازدحام و تسهیل فرایند ثبت اطلاعات، بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده اقدام کنند.

صدر درباره زمان‌بندی مراجعه سرپرستان خانوار توضیح داد: افرادی که رقم پایانی کد ملی آن‌ها صفر و یک است، روز چهارشنبه؛ افرادی که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۲، ۳ و ۴ است، روز پنجشنبه و افرادی که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ است، روز جمعه به سامانه مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه مهلت خوداظهاری تا ساعت ۲۴ روز جمعه تمدید شده است، تأکید کرد: مردم نگران نباشند؛ در صورت نیاز، برای ثبت خوداظهاری همه افراد، مهلت لازم در نظر گرفته خواهد شد. البته سازمان برنامه و بودجه متولی اصلی تعیین مهلت است و در صورت نیاز، امکان تمدید مجدد نیز بررسی می‌شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین از افرادی که خوداظهاری آن‌ها با موفقیت ثبت شده است، خواست از مراجعه مجدد به سامانه خودداری کنند.

صدر در این باره گفت: پس از ثبت موفق اطلاعات، پیام نهایی مبنی بر ثبت نظر و صدور کد رهگیری برای متقاضی ارسال می‌شود. بنابراین، افرادی که این پیام را دریافت کرده و کد رهگیری دارند، نیازی به مراجعه مجدد یا بررسی دوباره وضعیت ثبت اطلاعات خود ندارند.

وی در پایان تأکید کرد: خودداری از مراجعات تکراری، به کاهش ازدحام سامانه و فراهم شدن امکان ثبت اطلاعات برای سایر سرپرستان خانوار کمک می‌کند.

منبع: سازمان فناوری اطلاعات