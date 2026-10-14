باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تأکید مردم بر توجه ویژه به اقشار مستضعف در دویست و بیست‌وهفتمین تجمع شبانه + فیلم

مردم در دویست و بیست‌وهفتمین تجمع شبانه، خواستار توجه ویژه دولت و مسئولان به اقشار مستضعف کشور شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت‌کنندگان در تجمعات شبانه،  بر ضرورت پیگیری مطالبات اقشار کم‌برخوردار و همراهی مردم با مسئولان برای رسیدگی به مشکلات این قشر تأکید کردند.

 

مطالب مرتبط
تأکید مردم بر توجه ویژه به اقشار مستضعف در دویست و بیست‌وهفتمین تجمع شبانه + فیلم
young journalists club

تأکید ایرانیان بر اتحاد و ایستادگی در دویست‌وچهارمین شب اجتماعات + فیلم

تأکید مردم بر توجه ویژه به اقشار مستضعف در دویست و بیست‌وهفتمین تجمع شبانه + فیلم
young journalists club

دویست‌ و بیست و دومین شب اجتماعات مردمی + فیلم

تأکید مردم بر توجه ویژه به اقشار مستضعف در دویست و بیست‌وهفتمین تجمع شبانه + فیلم
young journalists club

تجمع ایرانیان در دویست و بیست‌وچهارمین شب ادامه یافت + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
کاهش مصرف سوخت در تهران پس از انتقال کارت سوخت به کارت بانکی + فیلم
۱۸۶

کاهش مصرف سوخت در تهران پس از انتقال کارت سوخت به کارت بانکی + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
تأکید مردم بر توجه ویژه به اقشار مستضعف در دویست و بیست‌وهفتمین تجمع شبانه + فیلم
۶

تأکید مردم بر توجه ویژه به اقشار مستضعف در دویست و بیست‌وهفتمین تجمع شبانه + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha