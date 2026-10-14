باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اله داد مدیرعامل شرکت توانیر طی سفر به استان فارس و پس از بازدید شبانگاهی از مرکز دیسپاچینگ جنوب و مدیریت توزیع امور چهار برق شیراز در نشست مدیران صنعت برق استان فارس با تأکید بر نقش محوری این استان در تکمیل رینگ تبادل انرژی کشور اعلام کرد: خطوط انتقال و پست‌های واقع در کریدور جنوب به شمال در بالاترین سطح آمادگی فنی برای عبور موفق از دوره سرد سال قرار دارند.

او با اشاره به اهمیت راهبردی شبکه انتقال انرژی در منطقه گفت: خطوط و پست‌های تبادلی این مسیر شریان حیاتی پایداری شبکه و انتقال مطمئن برق به مناطق پرمصرف کشور محسوب می‌شوند و به همین دلیل در اولویت اصلی برنامه‌های تعمیراتی و بهسازی شبکه قرار گرفته‌اند.

احداث ۴۰ روزه پست گیوم؛ الگوی اقدام جهادی

مدیرعامل شرکت توانیر، احداث و راه‌اندازی پست برق گویوم را نماد عزم جهادی کارکنان صنعت برق دانست و افزود: اجرای این پروژه حیاتی در مدت زمان کم‌سابقه ۴۰ روز، نشان‌دهنده ظرفیت بالای فنی و توان تخصصی مجموعه صنعت برق برای پاسخ به نیاز‌های فوری و تسریع در توسعه زیرساخت‌های منطقه است.

جهش ۶ برابری تأمین برق پتروشیمی‌ها

اله‌داد با اشاره به سابقه درخشان ایثارگری کارکنان صنعت برق در صیانت از زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: حتی با وجود خسارات وارده به تأسیسات در دوران جنگ تحمیلی، با غیرت همکاران توانستیم تأمین برق مجموعه‌های پتروشیمی منطقه را تا ۶ برابر افزایش دهیم و اجازه ندهیم چرخه فعالیت این صنایع راهبردی متوقف شود.

او در همین بخش با تجلیل از شهید خدمت، محمدباقر محمدی، تأکید کرد: جان‌فشانی شهدای صنعت برق در پاسداری از شبکه و خدمت‌رسانی به مردم در شرایط سخت جنگی، بزرگ‌ترین الگو برای امروز ماست.

ارتقای ولتاژ شبکه شهر به ۲۰ کیلوولت

مدیرعامل شرکت توانیر درباره طرح‌های اصلاحی شبکه توزیع نیز اظهار داشت: ارتقای سطح ولتاژ شبکه برق شهر از ۱۱ به ۲۰ کیلوولت با جدیت دنبال می‌شود؛ این اقدام فنی برای رفع گلوگاه‌ها، کاهش محدودیت‌ها، افزایش کیفیت توان و پایداری شبکه توزیع ضروری است.

احمدرضا خسروی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، ضمن خیرمقدم و خوشامدگویی به مدیرعامل شرکت توانیر و هیئت همراه، حضور مدیران ارشد صنعت برق کشور را فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات، بررسی ظرفیت‌ها و تبیین چالش‌ها و دستاورد‌های صنعت برق در استان فارس دانست و اظهار داشت: شرکت توزیع نیروی برق شیراز با تکیه بر دانش تخصصی، تجربه و توانمندی نیرو‌های انسانی خود، تلاش می‌کند با ارتقای کیفیت خدمات و توسعه زیرساخت‌های شبکه، زمینه تأمین برق پایدار و مطمئن برای مشترکان را فراهم کند.

او با اشاره به گستره جغرافیایی و مسئولیت‌های عملیاتی این شرکت افزود: شرکت توزیع نیروی برق شیراز به‌عنوان چهارمین شرکت بزرگ توزیع نیروی برق کشور، مسئولیت تأمین و توزیع برق پایدار در کلان‌شهر شیراز و ۹ شهرستان پیرامونی را در محدوده‌ای به شعاع عملیاتی حدود ۱۵۰ کیلومتر بر عهده دارد. این گستردگی جغرافیایی، تنوع نیاز‌های مصرف‌کنندگان و ضرورت پاسخگویی به مطالبات شهروندان، اهمیت برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت هوشمند شبکه و آمادگی مستمر گروه‌های فنی و عملیاتی را دوچندان کرده است.

خسروی با تشریح رویکرد‌های شرکت برای حفظ پایداری شبکه برق خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مهندسی و عملیاتی، اجرای برنامه‌های تعمیر و نگهداری پیشگیرانه، پایش مستمر شبکه، توسعه زیرساخت‌ها، مدیریت بار و آمادگی گروه‌های اجرایی برای رسیدگی سریع به حوادث و رفع خاموشی‌های احتمالی، از جمله محور‌های اصلی فعالیت شرکت است.

او تأکید کرد: هدف مجموعه برق شیراز، ارائه خدماتی شایسته به مردم، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و تداوم برق‌رسانی پایدار در حوزه تحت پوشش است و حمایت‌ها و رهنمود‌های مدیرعامل توانیر می‌تواند زمینه‌ساز تقویت این مسیر و ارتقای هرچه بیشتر عملکرد صنعت برق در منطقه باشد.

منبع: شرکت توزیع برق شیراز