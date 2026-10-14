باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا اصغری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در آیین افتتاح پروژه توسعه بهره برداری از رودخانه ارس با ارائه گزارشی از اقدامات انجام گرفته در حوزه آب و خاک گفت: این پروژه در مساحتی بالغ بر پنج هزار و ۱۷۶ هکتار اجرا شده و نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای بهره‌وری آب و افزایش تولید محصولات کشاورزی در شمال آذربایجان‌غربی ایفا می‌کند.

محمد رضا اصغری افزود: برای اجرای این طرح زیربنایی، ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که ارزش به‌روزرسانی‌شده آن ۲۸ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: طرح توسعه بهره‌برداری از منابع آب رودخانه ارس و سد کرم‌آباد از جمله پروژه‌های پیشران و کلیدی بخش کشاورزی در منطقه به شمار می‌رود که علاوه بر تثبیت و توسعه اشتغال پایدار، به بهبود معیشت کشاورزان، پایداری منابع آب و افزایش امنیت غذایی منطقه کمک شایانی خواهد کرد.

منبع:جهادکشاورزی