طرح توسعه بهره‌برداری از رودخانه ارس در پایاب سد کرم‌آباد واقع در منطقه مرنگلر شهرستان شوط، با مساحت بیش از پنج هزار هکتار با حضور استاندار آذربایجان‌غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا اصغری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در آیین افتتاح پروژه توسعه بهره برداری از رودخانه ارس با ارائه گزارشی از اقدامات انجام گرفته در حوزه آب و خاک گفت: این پروژه در مساحتی بالغ بر پنج هزار و ۱۷۶ هکتار اجرا شده و نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای بهره‌وری آب و افزایش تولید محصولات کشاورزی در شمال آذربایجان‌غربی ایفا می‌کند.

محمد رضا اصغری افزود: برای اجرای این طرح زیربنایی، ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که ارزش به‌روزرسانی‌شده آن ۲۸ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: طرح توسعه بهره‌برداری از منابع آب رودخانه ارس و سد کرم‌آباد از جمله پروژه‌های پیشران و کلیدی بخش کشاورزی در منطقه به شمار می‌رود که علاوه بر تثبیت و توسعه اشتغال پایدار، به بهبود معیشت کشاورزان، پایداری منابع آب و افزایش امنیت غذایی منطقه کمک شایانی خواهد کرد.

منبع:جهادکشاورزی

برچسب ها: افتتاح پروژه ، رودخانه ارس
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