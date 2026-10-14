باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در بازی معوقه از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال امروز ساعت ۱۷ در ورزشگاه تختی خرم آباد به مصاف تیم خیبر می‌رود که حسین کنعانی زادگان و دانیال ایری را به علت مصدومیت در اختیار ندارد.

تیوی بیفوما در آستانه بازی با تیم خیبر خرم آباد با سرماخوردگی مواجه شده است و احتمال دارد که اوستون اورونوف به جای بیفوما در ترکیب اصلی سرخپوشان قرار بگیرد.

پیام نیازمند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس در بازی با خیبر خرم آباد هم در درون دروازه قرار می‌گیرد و امیدوار است با بسته نگه داشتن دروازه اش تعداد کلین شیت‌های خود را افزایش بدهد.

با توجه به اینکه حسین کنعانی زادگان و دانیال ایری هنوز مصدوم هستند و به بهبودی کامل نرسیدند به خاطر همین محمد مهدی زارع و حسین ابرقویی در بازی امروز هم زوج خط دفاعی سرخپوشان را تشکیل می‌دهند.

مجید عیدی و مهدی تیکدری هم دفاع‌های چپ و راست پرسپولیس را در بازی با خیبر خرم آباد تشکیل می‌دهند.

محمد خدابنده لو و پویا پورعلی هم هافبک‌های پرسپولیس در این بازی هستند.

با توجه به ابتلا بیفوما به سرماخوردگی به احتمال زیاد اوستون اورونوف به عنوان وینگر چپ در بازی با خیبر خرم آباد به میدان مسابقه می‌رود. او به همراه محمد مهدی محبی وینگر‌های چپ و راست سرخپوشان در بازی امروز خواهند بود.

علی علیپور و ایگور سرگیف زوج خط حمله پرسپولیس را در بازی امروز تشکیل می‌دهند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر خیبر خرم آباد به شرح زیر است.

پیام نیازمند، مجید عیدی، مهدی زارع، حسین ابرقویی، مهدی تیکدری، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمدمهدی محبی، اوستون اورونوف، علی علیپور و ایگور سرگیف