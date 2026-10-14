باشگاه خبرنگاران جوان - مسلم اسدی، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشارزی ایلام با اشاره به تمرکز استان بر تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب‌بر، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۷۸ هکتار از اراضی استان به تولید پسته اختصاص یافته است.

وی با تبیین وضعیت زیرساختی این بخش افزود: از مجموع اراضی زیر کشت پسته در ایلام، ۸۶ هکتار در وضعیت باروری قرار دارد و ۱۰۱ هکتار دیگر همچنان در مرحله رشد است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشارزی ایلام همچنین خاطرنشان کرد که در سال گذشته میلادی، ۹۰ تن پسته از باغ‌های بارور استان برداشت شد که با توجه به روند توسعه، رسیدن به رقم ۱۰۰ تن در سال جاری پیش‌بینی می‌شود.

اسدی با نام بردن از ارقام اصلی تولیدی استان از جمله «اکبری، احمدآقایی، عباس‌علی و کله‌قوچی» تاکید کرد که این ارقام به دلیل مقاومت بالا در برابر شوری خاک و تنش‌های دمایی، بهترین گزینه برای اقلیم ایلام هستند.

بر اساس آمار‌های موجود، بیشترین تراکم باغ‌های پسته در شهرستان‌های سردسیری ایلام شامل سیروان، چرداول، ایوان و ملکشاهی متمرکز است.

گفتنی است روند توسعه این محصول از سال ۹۴ با کاشت نهال‌های بذری آغاز شد و با پیوندک‌زنی در سال ۹۷، وارد مرحله تولید شد. در حال حاضر، پسته در کنار محصولات دیگری نظیر انگور، زیتون، لیمو و انار، بخشی از زنجیره تنوع محصولاتی استان ایلام را تشکیل می‌دهد.