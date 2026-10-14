پنتاگون قراردادی ۸ میلیارد دلاری با ریتیون برای نوسازی سامانه‌های ارتباطی راهبردی تسلیحات هسته‌ای آمریکا امضا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که قراردادی به ارزش حداکثر ۸ میلیارد دلار به شرکت ریتیون (Raytheon) امضا کرده است تا ایستگاه‌های ارتباطات استراتژیک مورد استفاده در مرکز تسلیحات هسته‌ای نیروی هوایی این کشور را ارتقا داده و تولید آنها را از سر بگیرد، تا بتواند زرادخانه هسته‌ای آمریکا را کنترل کند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «شرکت ریتیون، مستقر در مارلبورو، ماساچوست، قراردادی با حداکثر سقف ۸ میلیارد دلار دریافت کرد.»

او افزود که این مبلغ بر اساس هزینه به علاوه هزینه ثابت، با مکانیزم تحویل نامحدود و در مقادیر نامحدود، برای خرید خدمات توسعه و نوسازی ایستگاه‌ها، از سرگیری تولید و انجام مطالعات فنی مربوط به ایستگاه‌های ارتباطات استراتژیک مرکز سلاح‌های هسته‌ای نیروی هوایی محاسبه می‌شود.

این بیانیه می‌افزاید که این کار در شهر‌های مارلبورو، ماساچوست و لارگو، فلوریدا انجام خواهد شد و انتظار می‌رود تا ۱۲ اکتبر ۲۰۳۶ به پایان برسد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: تسلیحات هسته ای ، سلاح هسته ای
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