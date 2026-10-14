معاون توزیع برق فارس از مقاوم‌سازی خطوط فشار متوسط، اصلاح پایه‌های فرسوده و ساماندهی حریم شبکه برای گذر ایمن از شرایط جوی پیش‌رو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی زارع خفری معاون بهره برداری ودیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از آماده‌سازی شبکه توزیع نیروی برق استان فارس و تداوم اجرای طرح تعمیرات پیشگیرانه با هدف افزایش پایداری شبکه و آمادگی در برابر شرایط جوی ناشی از پدیده ال‌نینو خبر داد.

او با اشاره به پیش بینی‌ها در خصوص افزایش بارش‌ها در پاییز امسال اظهار داشت: بر اساس اعلام و پیش بینی‌های سازمان هواشناسی احتمال وقوع بارش‌های فراتر از حد نرمال در بخش‌هایی از استان وجود دارد، به همین جهت با اجرای طرح تعمیرات پیشگیرانه، اقدامات گسترده‌ای برای شناسایی و رفع نقاط آسیب‌پذیر شبکه و آماده‌سازی تأسیسات در برابر شرایط جوی پیش‌رو و پیامد‌های احتمالی پدیده ال‌نینو در دستور کار قرار گرفته است.

زارع خفری، یکی از اقدامات پیشگیرانه مهم را مدیریت شاخ و برگ درختان متداخل با شبکه برق عنوان کرد و گفت: هرس و ساماندهی درختان در حریم شبکه متناسب با شرایط هر منطقه، در دستور کار شرکت قرار دارد که در همین راستا تاکنون ۳۸۰ مورد هرس درختان صورت گرفته است.

این مقام مسئول مقاوم سازی، بهسازی و تقویت خطوط فشار متوسط با هدف افزایش پایداری شبکه و کاهش آسیب‌پذیری در برابر حوادث جوی را از دیگر اقدامات جهت ارتقاء سطح آمادگی جهت پدیده ال نینو عنوان کرد و افزود: در این راستا تاکنون ۲۰۶ مورد اصلاح فونداسیون، ۱۵۲ مورد انحراف مسیر سیلاب و ۱۳۴ مورد اصلاح پایه‌های فرسوده انجام شده است.

زارع خفری، با بیان اینکه وضعیت شبکه به‌صورت مستمر در حال پایش است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نقاط حساس و آسیب‌پذیر شبکه توزیع نیروی برق شناسایی و وضعیت تجهیزات، خطوط و تأسیسات برق مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات پیشگیرانه از جمله تعمیرات و سرویس برای رفع نواقص احتمالی و بالابردن قابلیت اطمینان درحال انجام است.

معاون بهره برداری ودیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، یادآورشد: بررسی تجهیزات و تأمین آمادگی ماشین‌آلات و تجهیزات عملیاتی در دستور کار قرار دارد تا در صورت بروز هرگونه حادثه، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام و برق مشترکان برقرار شود.

زارع خفری در خاتمه با اشاره به آمادگی کامل نیرو‌های عملیاتی این شرکت برای تامین برق پایدار گفت: تیم‌های عملیاتی برای حفظ پایداری شبکه و تامین رفاه و آرامش شهروندان در ۲۷ شهرستان محدوده فعالیت این شرکت به طورکامل توانایی مدیریت بحران و رویارویی با شرایط نامساعد جوی را دارند تا در صورت بروز خسارت و آسیب احتمالی به خطوط توزیع برق، تاسیسات و تجهیزات برق درکوتاه‌ترین زمان ممکن با اصلاح شبکه یا مانورخطوط توزیع آسیب دیده با خطوط دیگر، شبکه برق احیا و مشترکان برق دار شده و شبکه پایدار بماند و از شهروندان هم درخواست می‌شود در صورت مشاهده هر گونه قطعی در بخش برق با شماره ۱۲۱ تماس بگیرند تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و رفع هرگونه مشکلی در تأسیسات و تجهیزات شبکه برق اقدام گردد.

منبع: توزیع برق شیراز 

برچسب ها: برق ، بحران ، استان فارس ، ال‌نینو ، شهروندان ، حوادث
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