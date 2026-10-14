«عمران احمد صدیقی» سفیر پاکستان در ایران با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «عمران احمد صدیقی» سفیر پاکستان در ایران با دکتر احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفت‌و‌گو کرد. هدف از این ملاقات، توسعه همکاری‌های ایران و پاکستان در حوزه ورزش و جوانان بود.

تعاملات ورزشی تهران واسلام‌آباد در حالی سال ۱۴۰۱ در قالب کمیسیون مشترک دو کشور مطرح شده بود که تا کنون اجرایی نشده است. بر این اساس در دیداری که بین «عمران احمد صدیقی» با دکتر دنیامالی صورت گرفت، مقرر شد که این سند همکاری در آینده نزدیک عملیاتی شود.

وزیر ورزش و جوانان صحبت‌های خود را با قدردانی از حضور هیأت عالی‌رتبه پاکستانی در مراسم تشییع رهبر شهید و همچنین میانجیگری این کشور همسایه در جریان تجاوزات دشمن آمریکایی-صهیونی آغاز کرد.

دکتر دنیامالی گفت: حضور هیأت عالی‌رتبه پاکستانی در آیین تشییع پیکر قائد شهید، پیوند‌های عمیق دوستی دو ملت را به نمایش گذاشت. جمهوری اسلامی پاکستان در جریان تجاوزات دشمن آمریکایی و صهیونی از ایران حمایت کرد و در زمینه گفت‌و‌گو و کاهش تنش‌ها نقش سازنده‌ای داشت. نتیجه این امر هم امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بود.

وی در ادامه به موضوع تبادلات ورزشی میان دو کشور اشاره کرد و افزود: همکاری‌های ورزشی ایران و پاکستان پیش از این در قالب کمیسیون مشترک دو کشور مطرح شده، اما تاکنون اجرا نشده است. ما علاقه‌مندیم این کارگروه فعال شود.

وزیر ورزش و جوانان ظرفیت‌های پاکستان را به‌عنوان کشور هم‌مرز با ایران درخور توجه دانست و خاطر نشان کرد: پاکستان جایگاه قابل اعتنایی در زمینه تولیدات و تجهیزات ورزشی دارد، طوری که ساخت توپ‌های فوتبال آن در دنیا بی‌نظیر است. ایران علاوه بر اینکه می‌تواند از این ظرفیت استفاده کند، آمادگی این را دارد که نمایشگاهی از سخت‌افزار ورزشی پاکستان هم برگزار کند.

برگزاری بازی‌های دوستانه، اردو‌های مشترک و سمینار‌های پزشکی ورزشی، توسعه ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای و تبادل مربی و داور از جمله موضوعاتی بود که وزیر ورزش و جوانان به‌عنوان نقطه قوت ورزش ایران و زمینه همکاری از آن نام برد و گفت که این حوزه‌ها می‌تواند دو کشور را در مسیر گسترش همکاری‌های ورزشی به‌هم نزدیک کند.

دکتر دنیامالی به‌طور خاص به ورزش کریکت پرداخت و گفت ایران درصدد است که حتماً از دانش پاکستان که در این رشته صاحب سبک است، بهره ببرد. وی تصریح کرد: کریکت در استان‌های جنوبی ایران که با پاکستان هم‌مرز هستند، ترویج دارد. ما به دنبال آن هستیم تا این رشته را در سطح حرفه‌ای در ایران توسعه بدهیم. پاکستان در برخی دیگر از رشته‌های راکتی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. مطمئناً دانش مربیان و داوران پاکستانی در این رشته می‌تواند به پیشرفت ورزشکاران ایرانی کمک کند.

مهدی مسکنی، رئیس انجمن کریکت نیز که در این جلسه حضور داشت مراودات مسئولان کریکت پاکستان را با ایران رضایت‌بخش توصیف کرد و از تنظیم پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری دو کشور در این رشته خبر داد.

تجهیزات کریکت ایران توسط پاکستان تأمین شده و مسئولان این انجمن دنبال آن هستند تا بعد از امضای تفاهم‌نامه تیم‌های ملی را برای کسب تجربه و انتقال دانش به این کشور اعزام کنند.

در ادامه این نشست سفیر پاکستان روابط سیاسی این کشور با ایران بسیار صمیمانه و نزدیک دانست و ابراز امیدواری کرد که این تعاملات در حوزه ورزش و جوانان هم رقم بخورد.

«عمران احمد صدیقی» اظهار کرد: رفتاری که دولت پاکستان در ایام جنگ علیه ایران از خود نشان داد، خواست ملت پاکستان بود. مردم ما دوست دارند که هر چه سریع‌تر این تنش‌ها پایان یابد. مطمئناً میانجی‌گری‌های پاکستان بین ایران و آمریکا ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: ایران و پاکستان نه تنها در عرصه ورزش بلکه در تمامی عرصه‌ها مثل هنر، فرهنگ و ... می‌توانند کنار هم باشند. من تمام تلاشم را می‌کنم که این فرصت را در دو ماه آینده ایجاد کنم. تمامی پیشنهاداتی که مطرح شد از نظر من قابل پیاده‌سازی و اجراست. در حال حاضر نیز تماس آنلاین معاونان وزارت ورزش و جوانان با همتایان خود در پاکستان می‌تواند مقدمات خیلی از برنامه‌ها را فراهم کند.

سفیر پاکستان همچنین درباره توسعه کریکت در ایران این اطمینان را داد که پاکستان همکاری همه جانبه‌ای را انجام خواهد داد.