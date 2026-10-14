تکذیب شایعه اجرای حکم شلاق برای کارکنان پتروپارس در هویزه

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام عگیری در پی انتشار برخی اخبار کذب و بی‌اساس در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر «اجرای حکم شلاق برای تعدادی از کارکنان شرکت پتروپارس»، با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تشریح رویکرد قانونی دستگاه قضایی، به این شایعات واکنش نشان داد.

در متن این اطلاعیه آمده است:

محتوای منتشرشده در خصوص اجرای حکم مذکور، کاملاً عاری از حقیقت بوده و قویاً تکذیب می‌گردد. روند رسیدگی‌های قضایی در دستگاه قضا همواره بر مدار قانون و شرع مقدس استوار است و هرگونه ادعایی مبنی بر اجرای احکام خارج از تشریفات قانونی، فاقد وجاهت و مستند قانونی است.

دادستان عمومی و انقلاب هویزه با اشاره به ابعاد انتشار این‌گونه اخبار افزود: انتشار چنین مطالب کذبی با اهدافی همچون تشویش اذهان عمومی، برهم زدن امنیت روانی جامعه و تخریب وجهه نهادهای قضایی صورت می‌پذیرد.

بر همین اساس، به فعالان فضای مجازی و اصحاب رسانه اکیداً توصیه می‌شود پیش از انتشار و بازنشر هرگونه مطلب، نسبت به صحت و سقم آن اطمینان حاصل نمایند؛ چرا که انتشار اخبار غیرموثق موجب پیگرد قانونی خواهد بود.

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که دادسرای عمومی و انقلاب هویزه حق تعقیب قضایی عوامل نشر اکاذیب و شایعه‌سازان را برای خود محفوظ دانسته و یادآور می‌شود که مجاری رسمی اطلاع‌رسانی دادگستری، تنها مراجع مورد تأیید جهت دریافت اخبار و اطلاعات مربوط به پرونده‌های قضایی هستند.

منبع: دادگستری خوزستان