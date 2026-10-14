باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حمید گودرزی مدیرکل بهزیستی فارس، با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع و چندبخشی در مواجهه با مسئله اعتیاد، اظهار کرد: ساماندهی معتادان متجاهر، پیشگیری از اعتیاد، کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد و حمایت از افراد بهبودیافته، از جمله محور‌های مهم فعالیت بهزیستی است که دستیابی به نتایج پایدار در آنها، نیازمند هماهنگی مستمر دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، اجرایی و مردمی است.

او افزود: اداره‌کل بهزیستی فارس در چارچوب مأموریت‌های تخصصی خود، با استفاده از ظرفیت مراکز تحت نظارت و مشارکت بخش غیردولتی، در زمینه ارائه خدمات حمایتی و کاهش آسیب، نظارت بر مراکز اقامتی درمان و بازتوانی اعتیاد و توانمندسازی افراد بهبودیافته فعالیت می‌کند. در این مسیر، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی مشترک می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و اثربخشی بیشتر اقدامات منجر شود.

ارائه خدمات به ۸۸۹ نفر در حوزه ساماندهی معتادان متجاهر

مدیرکل بهزیستی فارس با اشاره به عملکرد این اداره‌کل در حوزه ساماندهی معتادان متجاهر بیان کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۸۸۹ نفر از خدمات مراکز مرتبط با ساماندهی و نگهداری بهره‌مند شده‌اند.

گودرزی با بیان اینکه ساماندهی پایدار این افراد به اقداماتی فراتر از پذیرش و نگهداری محدود می‌شود، تصریح کرد: شناسایی و انتقال، ارائه خدمات متناسب، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، کاهش آسیب، حمایت اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه بازگشت به زندگی اجتماعی، مراحل به‌هم‌پیوسته این فرایند هستند. بنابراین، تداوم خدمات و پیگیری وضعیت افراد پس از خروج از مراکز، در پیشگیری از گسست حمایتی و دستیابی به نتایج پایدار اهمیت ویژه‌ای دارد.

او با تأکید بر نقش دستگاه‌های مسئول در این فرایند خاطرنشان کرد: ستاد و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، استانداری و فرمانداری‌ها، دستگاه‌های انتظامی و قضایی، شهرداری‌ها، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان بهزیستی، هر یک متناسب با مأموریت‌های خود می‌توانند در اجرای مؤثر برنامه‌های ساماندهی نقش‌آفرین باشند. هماهنگی در فرایند پذیرش، تأمین امکانات موردنیاز، ارائه خدمات تخصصی و پیگیری وضعیت افراد پس از ترخیص، از جمله زمینه‌های مهم همکاری بین‌بخشی است.

بهره‌مندی ۴ هزار و ۵۰۷ نفر از خدمات کاهش آسیب

مدیرکل بهزیستی فارس در ادامه، پیشگیری از اعتیاد و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از مصرف مواد را از اولویت‌های مهم این اداره‌کل دانست و گفت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۴ هزار و ۵۰۷ نفر از خدمات مرتبط با کاهش آسیب بهره‌مند شده‌اند.

او افزود: ارائه خدمات متناسب با نیاز گروه‌های هدف، شناسایی افراد نیازمند حمایت و ارجاع آنان به خدمات تخصصی، از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش پیامد‌های فردی و اجتماعی مصرف مواد و کاهش رفتار‌های پرخطر دنبال می‌شود.

گودرزی همچنین توسعه آگاهی عمومی، تقویت نقش خانواده‌ها، استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی و گسترش مشارکت اجتماعی را از محور‌های مهم پیشگیری از اعتیاد برشمرد و بر ضرورت تقویت برنامه‌های آگاه‌سازی و مداخلات پیشگیرانه در سطح جامعه تأکید کرد.

ارائه خدمات درمان و بازتوانی به بیش از ۹ هزار نفر

مدیرکل بهزیستی فارس با اشاره به فعالیت مراکز اقامتی درمان و بازتوانی اعتیاد اظهار کرد: این مراکز با ظرفیت پذیرش ۳ هزار و ۴۲۰ نفر، در شش‌ماهه نخست سال جاری به ۹ هزار و ۱۶۴ نفر خدمت ارائه کرده‌اند.

او ادامه داد: این خدمات با رویکرد درمان پرهیزمدار و با هدف کمک به درمان و بازتوانی افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد و فراهم‌کردن زمینه بازگشت آنان به زندگی سالم، حضور مؤثر در خانواده و مشارکت در جامعه ارائه شده است.

توانمندسازی ۱۷۰ نفر از افراد بهبودیافته

گودرزی با تأکید بر اینکه بهبود پایدار تنها به درمان محدود نمی‌شود، گفت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۷۰ نفر از خدمات توانمندسازی، حمایت اجتماعی و پیگیری پس از درمان بهره‌مند شده‌اند.

منبع: بهزیستی فارس