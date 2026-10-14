باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران، در آیین رونمایی از پویش «حواسمون به هم هست» با تأکید بر ضرورت تغییر رفتار اجتماعی در مصرف انرژی، آموزش هدفمند و تولید محتوای کاربردی را از الزامات تحقق اهداف مدیریت مصرف دانست.

او با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی، گفت: آموزش‌ها باید از حالت تشریفاتی خارج شده و با برگزاری دوره‌های تخصصی و متناسب با نیاز مخاطبان، به افزایش آگاهی و اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان منجر شود.

جوادی با تأکید بر لزوم شناسایی گروه‌های هدف در مناطق مختلف استان، گفت: مدیران و مسئولان تأسیسات دستگاه‌های اجرایی، مدارس، گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، واحد‌های آجرپزی و اصناف پرمصرف باید متناسب با شرایط هر منطقه، تحت آموزش‌های هدفمند قرار گیرند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران همچنین بر نقش کمیته تولید محتوا در تدوین بسته‌های آموزشی و طراحی پیام‌های ساده، خلاقانه و اثرگذار تأکید کرد و افزود: تحقق اهداف کاهش مصرف، نیازمند هم‌افزایی کارشناسان، مشارکت کارکنان و همراهی مردم است.