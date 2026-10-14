باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله سوم طرح ارتقای مهارت‌های راهبری و هدایت استادان مشاور انجمن‌های علمی دانشجویی (رهام)، با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در دانشگاه صنعتی شیراز آغاز شد.

این طرح با هدف ارتقای مهارت‌های راهبری و هدایت استادان مشاور انجمن‌های علمی دانشجویی و تقویت نقش آنان در پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و دانشجویی برگزار می‌شود.

مرحله سوم طرح «رهام» ویژه استادان مشاور دانشگاه‌های جنوب، جنوب‌شرق و جنوب‌غرب کشور است و از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه صنعتی شیراز ادامه خواهد داشت.

برگزاری این رویداد در دانشگاه صنعتی شیراز، فرصتی برای تبادل تجربه، توانمندسازی استادان مشاور و تقویت فعالیت‌های علمی دانشجویی در دانشگاه‌های منطقه فراهم می‌کند.