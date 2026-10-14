باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست خبری رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان و افتخار آفرینان المپیاد نجوم و اختر فیزیک با اصحاب رسانه صبح امروز برگزار شد.

سید رضا حسینی، رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان در این نشست گفت:در سال گذشته، کشور موفق به کسب ۱۱ مدال طلای جهانی در مسابقات بین‌المللی شد. اما در سال جاری با وجود چالش‌های موجود، شاهد رشدی بی‌سابقه بودیم و توانستیم مجموع ۱۸ مدال طلا در المپیادهای علمی جهانی کسب کنیم که این رقم در تاریخ المپیادهای علمی ما بسیار ارزشمند و کم‌نظیر است.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان با تأکید بر نقش حمایت‌های رهبری بر این دستاوردها گفت: رهبری شهید در پیام‌های خود، این موفقیت‌ها را نمادی از توانمندی ملی دانستند. لازم به ذکر است که این نتایج در شرایط بسیار دشوار و با وجود محدودیت‌های دسترسی به منابع علمی بین‌المللی و فضای اینترنت، به دست آمده است.

سلطه بر المپیاد نجوم و فیزیک

حسینی با اشاره به موفقیت‌های خیره‌کننده در المپیاد نجوم جهانی گفت: «برای سومین سال پیاپی، ایران رتبه نخست جهان را در المپیاد نجوم از آن خود کرد. در این رقابت‌ها، سه نفر از ایران رتبه‌های اول، دوم و سوم جهان را کسب کردند و در بخش جوایز انفرادی نیز هیچ جایزه‌ای به کشور دیگری جز ایران نرسید.

وی همچنین از موفقیت تیم فیزیک ایران خبر داد و افزود: «تیم فیزیک ایران با کسب سه مدال طلا، بهترین نتیجه ۲۰ سال اخیر این رشته را رقم زد و برای نخستین بار، کاپ بخش تجربی المپیاد جهانی فیزیک از آن ایران شد؛ دستاوردی که پیش از این در انحصار کشورهایی نظیر چین و کره جنوبی بود.

پیشگامی در هوش مصنوعی و علوم زمین

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان با اشاره به ورود ایران به جمع کشورهای پیشرو در فناوری‌های نوین گفت: «ایران برای نخستین بار مدال طلای المپیاد جهانی هوش مصنوعی را کسب کرد و به جمع ۱۵ کشور برتر جهان پیوست. همچنین در المپیاد جهانی علوم زمین، تیم دانش‌آموزان ایرانی موفق به کسب رتبه نخست در بخش ارائه مستند شد.

نقش برجسته زنان در عرصه‌های علمی

حسینی با تأکید بر نقش محوری زنان در این موفقیت‌ها، خاطرنشان کرد: در المپیاد جهانی جغرافیا، تیم ایران که تماماً متشکل از دختران بود، موفق به کسب رتبه نخست شد و به عنوان یک تیم الهام‌بخش در سطح جهان شناخته شد. این موفقیت‌ها، روایت‌های نادرست رسانه‌های غربی درباره نقش زنان در جامعه علمی ایران را باطل می‌کند.

وی افزود: این دستاوردها نشان‌دهنده اقتدار علمی نسل جوان ایران است که علیرغم محدودیت‌ها، توانسته‌اند در قله‌های دانش جهانی بایستند.

پایگاه علمی ایران در مدیریت المپیاد‌های جهانی

حسینی با اشاره به تغییر جایگاه ایران از یک شرکت‌کننده به یک مدیریت‌کننده در عرصه‌های علمی گفت: برای نخستین بار، ایران موفق به کسب عضویت در کمیته طراحی سوال و اخلاق المپیاد جهانی ریاضی شد. لازم به ذکر است که با انتخاب آقای نوید صفایی در این کمیته، رژیم صهیونیستی که پیش‌تر در این جایگاه بود، از میان اعضا کنار گذاشته شد که این نشان‌دهنده جایگاه مقتدرانه و اثرگذار ایران در عرصه نخبگان است.

وی همچنین از انتخاب ایران به عنوان رئیس کل المپیاد جهانی زیست‌شناسی خبر داد و این موفقیت را نمادی از اعتماد جهانی به توانمندی‌های علمی کشور دانست.

نماد‌های مقاومت؛ از کوله صورتی میناب تا هندسه ایران

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان با اشاره به نماد‌های همراه کاروان اعزامی دانش‌آموزان، از طرح کوله صورتی یاد کرد که به یاد شهدای دانش‌آموز منطقه میناب طراحی شده بود.

وی افزود: این نماد‌های مقاومت و یادبود شهدای عزیز، مورد توجه بسیاری از کشور‌های جهان قرار گرفت و حتی باعث تبیین واقعیت‌های مربوط به چالش‌های ایران در سطح بین‌المللی شد.

وی همچنین از برگزاری هم‌زمان المپیاد هندسه ایران در بیش از ۳۰۰ شهر جهان خبر داد و آن را سمبل مرجعیت علمی ایران در جهان دانست.

پذیرش توانمندی نخبگان ایرانی توسط قدرت‌های جهانی

حسینی با اشاره به واکنش‌های بین‌المللی به موفقیت‌های اخیر گفت: پذیرش توانمندی نخبگان ایرانی توسط کشور‌هایی نظیر آمریکا، روسیه، چین و آلمان، گویای واقعیت علمی کشور ما است. حتی در برخی موارد، مقامات رسمی کشور‌هایی مانند آمریکا در واکنش به شرایط و موفقیت‌های تیم‌های ایرانی، نسبت به سیاست‌های دولت خود ابراز نارضایتی کرده و با مردم ایران همدردی نموده‌اند.

در ادامه این نشست حسین معصومی، مدال‌آور طلای المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک، از شیوه تقدیر مسئولان از نخبگان انتقاد کرد و گفت: شهرداری تهران ۵۰۰ میلیون تومان برای تقدیر از ما اختصاص داد، اما چون هنوز ۱۸ ساله نیستم، امکان برداشت از این مبلغ را نداشتم؛ پولی که در انتظار ما ماند و ارزشش کمتر شد.

وی افزود: یکی دیگر از چالش‌های دیگر هدیه ۵۰ میلیون تومانی بود که باید روزی ۱ میلیون دریافت کنیم و امکان برداشت یکجا را نداریم.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به پیشتازی علمی ایران در عرصه‌های بین‌المللی، تأکید کرد که برتری استعدادهای ایرانی در المپیادهای جهانی، فراتر از مجموع دستاوردهای کشورهای هم‌منطقه است.

وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، ایران در بخش کسب مدال‌های طلا در المپیادهای علمی بین‌المللی، عملکردی فراتر از مجموع کشورهای مهم منطقه از جمله عربستان، ترکیه، مصر، قطر، امارات و کویت داشته است.

وی با اشاره به اینکه برخی کشورهای منطقه با وجود پایداری سیاسی، در رقابت‌های علمی همچنان از سطح دستاوردهای دانش‌آموزان ایرانی فاصله دارند، تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد که ایران به تنهایی توانسته است تعداد مدال‌های طلای بیشتری نسبت به مجموع کشورهای مذکور در عرصه‌های علمی بین‌المللی کسب کند که این خود گواهی بر عمق و کیفیت استعدادهای نهفته در میان نسل جوان کشور است.

وی همچنین با اشاره به واکنش برخی شرکت‌کنندگان و سرپرستان خارجی اظهار کرد: بنا بر گزارش‌های ارائه‌ شده، تعدادی از دانش‌آموزان و سرپرستان آمریکایی با اعضای تیم‌های ایرانی ابراز همدردی کردند و نسبت به این واقعه واکنش نشان دادند.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان گفت: در این نشست بسیاری از نخبگان آمریکایی ترامپ را فردی دیوانه قلمداد کردند که نسبت به عملکرد او راضی نیستند.

همچنین حسین معصومی مدال‌آور المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک گفت: وقتی درباره نتایج درخشان المپیادهای علمی صحبت می‌کنیم، معمولاً نقش سرپرستان تیم‌ها نادیده گرفته می‌شود؛ درحالی‌که زحمات این افراد کمتر از تلاش مدال‌آوران نیست و حتی ممکن است بیشتر باشد.

وی با بیان اینکه سرپرستان علمی فقط همراه تیم‌ها نیستند، افزود: نقش این افراد بسیار فراتر از همراهی ساده است، اما در بسیاری از مراسم‌های تقدیر و تشکر، توجه کافی به آنها نمی‌شود و گاهی به نظر می‌رسد اساساً نقش سرپرستان در کسب نتایج درخشان تیم‌ها در نظر گرفته نشده است.

دارنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک ۲۰۲۶ با تأکید بر ضرورت تغییر این رویکرد گفت: لازم است نگاه جدی‌تری به جایگاه سرپرستان تیم‌های المپیادهای علمی در رقابت‌های جهانی شکل بگیرد.

معصومی ادامه داد: معمولاً وقتی از دستاوردهای المپیاد صحبت می‌شود، اعضای تیم که مدال گرفته‌اند در رسانه‌ها مطرح می‌شوند، اما سرپرستانی که برای رسیدن به این نتایج تلاش کرده‌اند، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. این موضوع برای من آزاردهنده است؛ زیرا معتقدم زحمات آنها گاهی حتی از زحمات مدال‌آوران نیز بیشتر است.

معصومی ادامه داد: تقدیر از مدال‌آوران در جای خود ارزشمند است، اما دو موضوع اهمیت بیشتری دارد؛ نخست، توجه جدی به حوزه المپیادهای علمی، علوم پایه و علوم دانشگاهی و دوم، اصلاح شیوه اجرای برنامه‌های تقدیر و پرداخت جوایز، به‌گونه‌ای که این حمایت‌ها به‌موقع و متناسب با نیاز دانش‌پژوهان انجام شود.