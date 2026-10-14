رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در چهار محور مواصلاتی منتهی به تهران در صبح چهارشنبه ۲۲ مهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی کشور اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه کرج ـ تهران نیز محدوده پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه ـ تهران، محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی و همچنین در محور شهریار ـ تهران، محدوده میدان معادن تا شهر قدس، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: پلیس راهور ، ترافیک سنگین
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