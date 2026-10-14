باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - این کاروان گردشگری سفر خود را از فردوس آغاز کرد و اعضای آن با حضور در مجموعه گردشگری آبگرم معدنی و بازدید از قنات جهانی بلده، با بخشی از ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی و چشم‌نواز این شهرستان آشنا شدند.

گردشگران حاضر در این رویداد که از استان‌هایی همچون البرز، همدان، آذربایجان شرقی، گیلان و کرمان به خراسان جنوبی سفر کرده‌اند، ضمن بازدید از جاذبه‌های فردوس، از پیشینه تاریخی و مناظر طبیعی این شهرستان ابراز شگفتی کردند.

این کاروان در ادامه سفر ۱۲ روزه خود، از شهرستان‌های قاینات، بیرجند، سربیشه، نهبندان، خوسف، طبس و بشرویه نیز بازدید خواهد کرد؛ رویدادی با هدف معرفی ظرفیت‌های ناب گردشگری خراسان جنوبی و توسعه گردشگری جاده‌ای و ماجراجویانه که می‌تواند زمینه آشنایی عمیق‌تر گردشگران کشور را با گنجینه‌های این استان فراهم کند.