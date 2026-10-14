با ورود ۸۰ دستگاه کمپر و کاروان گردشگری از استان‌های مختلف کشور به شهرستان فردوس، سفر ۱۲ روزه این گردشگران به خراسان جنوبی آغاز شد؛ سفری جذاب که به دعوت جشنواره ملی زرشک تدارک دیده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -  این کاروان گردشگری سفر خود را از فردوس آغاز کرد و اعضای آن با حضور در مجموعه گردشگری آبگرم معدنی و بازدید از قنات جهانی بلده، با بخشی از ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی و چشم‌نواز این شهرستان آشنا شدند.

گردشگران حاضر در این رویداد که از استان‌هایی همچون البرز، همدان، آذربایجان شرقی، گیلان و کرمان به خراسان جنوبی سفر کرده‌اند، ضمن بازدید از جاذبه‌های فردوس، از پیشینه تاریخی و مناظر طبیعی این شهرستان ابراز شگفتی کردند.

این کاروان در ادامه سفر ۱۲ روزه خود، از شهرستان‌های قاینات، بیرجند، سربیشه، نهبندان، خوسف، طبس و بشرویه نیز بازدید خواهد کرد؛ رویدادی با هدف معرفی ظرفیت‌های ناب گردشگری خراسان جنوبی و توسعه گردشگری جاده‌ای و ماجراجویانه که می‌تواند زمینه آشنایی عمیق‌تر گردشگران کشور را با گنجینه‌های این استان فراهم کند.

برچسب ها: سفر ، گردشگری ، زرشک
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