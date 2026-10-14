رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که واشنگتن به‌زودی عملیات گسترده اکتشاف نفت، گاز و مواد معدنی را در گرینلند آغاز می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز چهارشنبه ادعا کرد که واشنگتن به‌زودی عملیات گسترده اکتشاف نفت، گاز و مواد معدنی را در جزیره گرینلند آغاز خواهد کرد. او اعلام کرد که این جزیره خط مقدم دفاعی آمریکا در برابر هرگونه تهدید به شمار می‌رود.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»  مدعی شد: «عملیات گسترده اکتشاف نفت، گاز و مواد معدنی در گرینلند جدید و زیبای ما در آستانه آغاز است. برخی کارشناسان می‌گویند حجم نفتی که استخراج آن به‌راحتی امکان‌پذیر است، بسیار بیشتر از ذخایر موجود در تقریبا هر سرزمین دیگری در جهان است. مهم‌تر از آن، از منظر امنیتی و در زمینه دفاع و حمله برای آمریکا و اروپا، این جزیره بی‌همتاست.»

ترامپ افزود: «هر حمله احتمالی در آینده به آمریکا باید از مسیر گرینلند عبور کند؛ جایی که سامانه‌های دفاعی ما به‌طور معمول پهپادها، موشک‌ها و هر نوع سلاح دیگری را که تاکنون حتی تصور نشده است، سرنگون خواهند کرد.»

او ادامه داد: «این جزیره زمان، موقعیت جغرافیایی و میدان دیدی در اختیار ما قرار می‌دهد که در هیچ نقطه دیگری از جهان در دسترس نیست.»

شایان ذکر است گرینلند دارای مقادیری مواد معدنی کمباب است اما میزان دقیق بسیاری از منابع کشف‌شده هنوز مشخص نشده و شرایط طبیعی دشوار و کمبود زیرساخت‌ها نیز توسعه معادن این جزیره را با چالش مواجه کرده است.

پیش‌تر، در ۲۲ سپتامبر، آمریکا، دانمارک (که گرینلند رسما خاک این کشور حساب می‌شود) و گرینلند توافق‌نامه‌ای را برای گسترش حضور نظامی آمریکا در این جزیره امضا کرده بودند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: جزیره گرینلند ، دونالد ترامپ ، نفت و گاز
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
انشالله که هیچی گیرتون نیاد و کلی هزینه بکنید
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