باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فتح الله نصیریان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان از اجرای تمهیدات و محدودیت‌های ترافیکی همزمان با برگزاری بزرگترین رزمایش «جان‌فدایان ایران - رشت» در روز پنج‌شنبه ۲۳ مهر ماه خبر داد.

او با اشاره به برگزاری این مراسم از ساعت ۱۳ تا ۱۸ فردا گفت: به منظور تأمین نظم و ایمنی ترافیکی، مدیریت عبور و مرور و تسهیل تردد شرکت‌کنندگان و شهروندان، محدودیت‌های ترافیکی در ۲ مرحله شامل ممنوعیت توقف و ممنوعیت تردد در معابر پیرامونی و منتهی به محل برگزاری مراسم اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راهور گیلان افزود: ممنوعیت توقف از ساعت ۶ صبح در کلیه معابر پیرامونی منتهی به میدان بسیج (صیقلان) و ممنوعیت تردد در کلیه معابر پیرامونی به میدان بسیج (صیقلان) از ساعت ۱۰ صبح فردا اجرا خواهد شد: میدان شهید انصاری به سمت تقاطع تختی ـ شریعتی/ میدان شهید مهدی فتحی (زرجوب) به سمت میدان بسیج (صیقلان)/ تقاطع قدس به سمت میدان بسیج (صیقلان)/ تقاطع معلم ـ سعدی به سمت میدان پدر/ میدان دکتر حشمت به سمت پیاده راه شهدای ذهاب.

سرهنگ نصیریان در ادامه با اشاره به پیش‌بینی مسیر‌های جایگزین برای کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد شهروندان تصریح کرد: خیابان‌های احمدزاده، امین‌الضرب، سرچشمه، معلم، طالقانی، امام (ره) و بلوار شهید انصاری به عنوان مسیر‌های جایگزین پیش‌بینی شده‌اند و از شهروندان درخواست می‌شود ضمن همکاری با مأموران پلیس راهور، از مسیر‌های تعیین شده برای تردد استفاده کنند.

او همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت ترافیک در روز برگزاری مراسم، از شهروندان و مراجعه‌کنندگان خواست تا حد امکان از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کرده و با برنامه‌ریزی مناسب، از تردد‌های غیرضروری در محدوده برگزاری مراسم خودداری کنند.

رئیس پلیس راهور استان گیلان با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، به موتورسیکلت‌سواران و ترک‌نشینان توصیه کرد ضمن استفاده از کلاه ایمنی استاندارد، از هرگونه تخلف حادثه‌ساز، به ویژه سرعت غیرمجاز، در معابر پیرامونی و مسیر‌های منتهی به محل برگزاری مراسم خودداری کنند.

منبع: روابط عمومی پلیس راهور استان گیلان