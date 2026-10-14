مشکلات پوستی اغلب از داخل بدن آغاز می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه نجات‌بخش، متخصص طب سنتی در این ویدئو درباره ارتباط میان مشکلات معده، کبد و دستگاه گوارش با بروز برخی مشکلات پوستی و شوره سر توضیح می‌دهد و به اهمیت توجه به سلامت درونی بدن در کنار مراقبت از پوست و مو می‌پردازد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بیماری پوستی ، ریزش مو ، طب سنتی
خبرهای مرتبط
آیا رسید‌های خرید خطری برای سلامتی دارند؟
نشانه‌هایی در بوی بدن که باید جدی گرفت
تولید یک داروی آزمایشی برای آب کردن چربی شکمی و کاهش وزن
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تقاضای انتقالی از بیمارستان‌های شهر‌های بزرگ به شهرستان به دلیل مسائل اقتصادی/ کاهش پذیرش پرستاری در مقاطع تحصیلات تکمیلی
آخرین اخبار
تقاضای انتقالی از بیمارستان‌های شهر‌های بزرگ به شهرستان به دلیل مسائل اقتصادی/ کاهش پذیرش پرستاری در مقاطع تحصیلات تکمیلی
رصد بلعیده شدن ماده کیهانی و گسیل جت‌های رادیویی توسط یک سیاه‌چاله
نتایج یک پژوهش: حبوبات خطر ابتلا به دیابت و سکته مغزی را کاهش می‌دهند
راهکار متخصص تغذیه برای پیشگیری از کمبود‌های ویتامین + فیلم
صنایع خلاق در حصار نگاه فناورانه
منافع فرهنگیان در صندوق ذخیره باید به معلمان برسد
صنایع خلاق؛ جاماندگان قطار جهش دانش‌بنیان
اطلس سرمایه‌های روانشناختی دانش‌آموزان در سطوح مدرسه، منطقه و استان تدوین می‌شود
سگ‌های رباتیک چینی که خود در خودرو‌های جنگی مستقر می‌شوند
هشدار ناسا درباره خطر شوک الکتریکی برای فضانوردان در ماه
درمانی جدید، روزنه‌ امیدی برای میلیون‌ها بیمار مبتلا به آرتروز
مبالغ جدید وام‌های دانشجویی اعلام شد
جذب دانشجویان مستعد دانشگاه‌های برتر به حرفه معلمی بدون آزمون استخدامی
ارائه خدمات درمان رایگان به دهک‌های پائین درآمدی در پژوهشگاه ملی سرطان
فناوری‌های جدید تهدیدکننده بشریت؛ هوش مصنوعی در صدر فهرست
ثبت رکوردی جدید برای دمای اقیانوس آرام در پی پدیده ال‌نینو
دلایل افزایش سکته مغزی در میان جوانان
مشخصات کلیدی «آیفون ایر ۲»
تولید ۲۳۰ همت محصولات شوینده و بهداشتی در کشور
سازمان غذا و دارو حامی محصول با کیفیت تولید داخل است/ کمبودی در محصولات بهداشتی نداریم
دعوت چین از کشور‌های دیگر برای ایجاد ایستگاه علمی در ماه
دلایل سردی پا‌ها حتی با وجود پوشیدن جوراب‌های گرم
حیوان خانگی؛ عامل شیوع شپش + فیلم
منشاء اصلی مشکلات پوستی در بدن + فیلم
دستیابی به ۱۸ مدال طلای جهانی در المپیادهای علمی/ کسب رتبه اول جهان برای سومین سال پیاپی و تصاحب رتبه‌های ۱، ۲ و ۳