\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0646\u062c\u0627\u062a\u200c\u0628\u062e\u0634\u060c \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u0637\u0628 \u0633\u0646\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u0645\u0639\u062f\u0647\u060c \u06a9\u0628\u062f \u0648 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u06af\u0648\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0627 \u0628\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u067e\u0648\u0633\u062a\u06cc \u0648 \u0634\u0648\u0631\u0647 \u0633\u0631 \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u062f\u0631\u0648\u0646\u06cc \u0628\u062f\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0642\u0628\u062a \u0627\u0632 \u067e\u0648\u0633\u062a \u0648 \u0645\u0648 \u0645\u06cc\u200c\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u062f.\n