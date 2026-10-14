باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ محمد دهقان منشادی معاون فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در اولین همایش قیر و آسفالت گفت: پس از پایان فرآیند داوری مقالات نخستین همایش قیر و آسفالت استان یزد، در مجموع ۱۸ مقاله موفق به کسب تأیید نهایی هیئت داوران شدند.

وی افزود: از میان مقالات پذیرفته‌شده، دو مقاله بر اساس بالاترین امتیاز‌های ارزیابی به عنوان آثار برتر انتخاب شدند و مؤلفان آنها یافته‌های پژوهشی خود را در قالب سخنرانی تخصصی در این همایش ارائه دادند. همچنین سایر مقالات تأییدشده نیز در مجموعه مقالات رویداد منتشر خواهند شد.

معاون فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به محور اصلی این رویداد تصریح کرد: نخستین همایش قیر و آسفالت استان با محوریت «آسیب‌شناسی عمر مفید آسفالت با تأکید بر نقش قیر اصلاح‌شده» به همت دبیرخانه شورای فنی استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد طراحی و برگزار شده است.

دهقان منشادی ادامه داد: در پی انتشار فراخوان علمی، پژوهشگران، اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه راه‌سازی استقبال قابل توجهی از این رویداد داشتند و آثار ارسالی طی سه نشست تخصصی با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی بررسی شد.

وی یادآور شد: مقالات ارسالی بر اساس شاخص‌های تخصصی از جمله رفتار مکانیکی آسفالت در اقلیم گرم و خشک یزد، بررسی پدیده‌های شیارشدگی، ترک‌خوردگی و پیرشدگی، بهینه‌سازی طرح‌های اختلاط و همچنین تحلیل‌های اقتصادی و زیست‌محیطی قیر‌های اصلاح‌شده مورد ارزیابی قرار گرفتند.

این مقام مسئول در پایان تأکید کرد: این رویداد فرصتی ارزشمند برای برقراری ارتباط مستقیم میان جامعه دانشگاهی با بخش‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران حوزه راه‌سازی است؛ چرا که هدف نهایی از برگزاری این همایش، انتقال دانش فنی روز، افزایش دوام روسازی‌ها، کاهش استهلاک زودهنگام راه‌ها و به تبع آن کاهش هزینه‌های نگهداری آسفالت در استان است.