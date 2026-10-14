استاد نادری با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی خوشنویسی گفت: این هنر در طول تاریخ از ابزار ثبت و انتقال مطالب فراتر رفته و به راهی برای بیان زیبایی، احساسات و مفاهیم معنوی تبدیل شده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - استاد نادری از استادان خوشنویسی استان البرز، در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه مردم» به مناسبت هفته خوشنویسی، با اشاره به جایگاه این هنر در فرهنگ ایرانی گفت: خوشنویسی در طول تاریخ از وسیله‌ای برای ثبت و انتقال مطالب فراتر رفته و به هنری برای بیان زیبایی، احساس و مفاهیم معنوی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه پیدایش خط نقش مهمی در ثبت وقایع تاریخی داشته است، افزود: با گذشت زمان، خوشنویسی از کاربرد نوشتاری خود فراتر رفت و هنرمندان توانستند با حروف و کلمات، آثاری زیبا و اثرگذار خلق کنند.

این استاد خوشنویسی اظهار کرد: هنرمندان بزرگ در دوره‌های مختلف تاریخی تلاش کردند میان آنچه در جهان بیرون وجود دارد و احساسات و دریافت‌های درونی خود ارتباط برقرار کنند و این ارتباط را در قالب حروف و کلمات به نمایش بگذارند.

نادری با تأکید بر اهمیت خوشنویسی در فرهنگ ایرانی گفت: این هنر علاوه بر زیبایی بصری، با ادبیات، هویت فرهنگی و مفاهیم معنوی پیوند دارد و می‌تواند نقش مهمی در انتقال ارزش‌های فرهنگی به نسل‌های آینده ایفا کند.

وی با اشاره به فعالیت هنرمندان خوشنویس در استان البرز به مخاطبان سیمای البرز افزود: خوشنویسی در این استان پیشینه و ظرفیت ارزشمندی دارد و هنرمندان بسیاری در این حوزه فعالیت می‌کنند.

این هنرمند همچنین بر ضرورت فراهم شدن شرایط مناسب برای فعالیت و آموزش خوشنویسی تأکید کرد و گفت: خلق اثر هنری به آرامش، تمرین مستمر و فرصت کافی نیاز دارد و حمایت از هنرمندان می‌تواند به تداوم و گسترش این هنر اصیل کمک کند.

برنامه زنده «نگاه مردم» با حضور استاد نادری، استاد مهری، رئیس انجمن خوشنویسان استان البرز، و سرباز، معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، به بررسی جایگاه خوشنویسی و مسائل و نیازهای هنرمندان این رشته اختصاص داشت.