باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - دبیرکل سازمان ساماندهی نیروهای مردمی استان البرز گفت: پس از خروش ۱۱۰ هزار نفری «جان‌فدایان» در بلوار جمهوری کرج، حالا این موجِ همدلی از کف خیابان‌ها به بطنِ خانواده‌های نیازمند رسیده است؛ طرحی که در آن مردم با حذف واسطه‌ها، دستِ یاری خود را به سوی ۱۱۱۰ یتیم البرزی دراز کرده‌اند تا با شعار «با هم قوی‌تریم»، آینده‌سازان فردا را تنها نگذارند.

«جان‌فدایان» از میدان تجمع تا میدان عمل

مؤمنی با اشاره به اینکه نباید هویت جمعی شکل‌گرفته در اجتماع ۱۱۰ هزار نفری کرج، در حد یک خاطره باقی بماند، گفت: «ما معتقدیم این سرمایه اجتماعی باید در خدمت حل مشکلات مردم باشد. پس از مشورت با نخبگان و دلسوزان، تصمیم گرفتیم در اولین گام، حمایت از ۱۱۱۰ یتیم را به نیتِ عدد مقدس ۱۱۰، در دستور کار قرار دهیم. هدف ما این است که هر کاری می‌کنیم، شاخص آن "مردم برای مردم" باشد.

پول مستقیماً به حساب یتیم می‌رود؛ حذف واسطه‌ها

یکی از نقاط قوت این طرح که مؤمنی بر آن تأکید ویژه‌ای داشت، شفافیت صددرصدی مالی است. او در این باره تصریح کرد: «در این سامانه، هیچ حساب واسطی وجود ندارد. پول نه به حساب سازمان ما می‌آید و نه نزد کمیته امداد می‌ماند؛ بلکه مستقیماً به حساب خودِ یتیم واریز می‌شود. این یعنی حامیِ عزیز در همان لحظه که واریزی انجام می‌دهد، مطمئن است که آن پول به دست فرزند تحت حمایتش رسیده و قابل استفاده است.»

«با هم قوی‌تریم»؛ از ۳۰ هزار تومان تا بی‌نهایت

دبیرکل سازمان ساماندهی نیروهای مردمی استان البرز با دعوت از تمامی همشهریان برای پیوستن به این پویش، افزود: «علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به لینکِ معرفی شده و تنها با تکمیل اطلاعاتی اندک شامل نام و نام خانوادگی، شماره تماس و مبلغ دلخواه، این مسیرِ خیر را آغاز کنند. اگرچه کفِ پرداخت ماهانه ۳۰ هزار تومان در نظر گرفته شده، اما یقین داریم روحیه کریمانه مردم البرز، مبالغی بسیار فراتر از این اعداد را رقم خواهد زد.

امکان ملاقات حضوری؛ پیوندی عمیق‌تر از شماره کارت

از دیگر ویژگی‌های این طرح که با موافقت کمیته امداد همراه شده، امکان ملاقات حضوری با فرزندان تحت حمایت است. به گفته مؤمنی، حامیانی که تمایل داشته باشند یتیمِ تحت حمایت خود را ببینند یا هدیه‌ای به او تقدیم کنند، می‌توانند با هماهنگی‌های لازم این دیدار را رقم بزنند؛ فرصتی که به گفته او، خیرِ کثیر و آرامش قلبی را برای حامی و حمایت‌شونده به ارمغان می‌آورد.

کمیته امداد استان البرز نیز متعهد شده است تا با ارائه گزارش‌های مستمر، مسیرِ شفافِ این مشارکت را برای مردم ترسیم کند. حالا باید دید آیا «جان‌فدایان البرزی» می‌توانند رکورد ۱۱۱۰ یتیم را شکسته و تمامی ۱۸۰۰ یتیم نیازمند حمایت در استان را تحت پوشش بگیرند یا خیر؟ قضاوت با مردم است.