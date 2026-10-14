باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد اشرفی اظهار کرد: با پیگیری حقوقی محیط زیست خوزستان یکی از شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز استان به پرداخت ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال خسارت آلودگی خاک در هندیجان محکوم شد و مطالبه این خسارت از شرکت مربوطه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در پی نشت مواد نفتی ناشی از شکستگی یکی از خطوط تفکیکی نفتی در سال ۱۴۰۳ و آلودگی خاک در حوزه استحفاظی این شهرستان، موضوع با پیگیری اداره حقوقی اداره‌کل و اداره حفاظت محیط زیست در مراجع قضایی مطرح شد.

اشرفی ادامه داد: بر اساس نظریه کارشناسی، نشت ۸۵ لیتر مواد نفتی موجب آلودگی خاک در محدوده‌ای به مساحت سه هزار و ۶۰۰ مترمربع شده و عمق نفوذ آلودگی در لایه‌های خاک حدود ۱۰ سانتی‌متر ارزیابی شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان بیان کرد: شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان هندیجان با پذیرش مستندات و نظریه کارشناسی، حکم محکومیت شرکت را به پرداخت خسارت زیست‌محیطی به مبلغ تعیین‌شده، خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های قانونی صادر کرد.

به گفته وی این رای پس از اعتراض شرکت و بررسی در شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، عینا تایید شد و قطعیت یافت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با تاکید بر ضرورت صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی تصریح کرد: پیگیری حقوقی خسارت‌های ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی با هدف مسئولیت‌پذیر کردن عوامل آلاینده، احقاق حقوق عمومی و پیشگیری از تکرار تخلفات زیست‌محیطی با جدیت ادامه خواهد داشت.