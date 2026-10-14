باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه انگلیسی «تلگراف» فاش کرد که باند‌های تبهکار اسرائیلی با استفاده از بالن و پهپاد، مواد مخدر را به اردن قاچاق و از افزایش شدید قیمت این مواد در این کشور سوءاستفاده می‌کنند.

این روزنامه به نقل از مقاماتی گزارش داد که این باند‌ها از پهپاد‌های چهارملخه برای انتقال «کریستال مت» (مت‌آمفتامین)، آمفتامین‌ها و حشیش از مرز استفاده می‌کنند. بر اساس برآورد‌های اسرائیلی که تلگراف به آنها اشاره کرده است، قیمت هر کیلوگرم حشیش در اردن پس از افزایش شدید طی دو سال گذشته، به ۷۵۰۰ پوند انگلیس رسیده است.

انتقاد منابع اردنی از گزینشی بودن اطلاع‌رسانی‌های اسرائیل

به گزارش تلگراف، نیرو‌های امنیتی اردن در پی قاچاق ده‌ها هزار کیلوگرم مواد مخدر، ناچار شده‌اند گشت‌های مرزی خود را افزایش دهند و برج‌های دیده‌بانی و پهپاد‌های مرزی را به‌روزرسانی کنند.

در مقابل، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل و نهاد‌های مجری قانون این رژیم به‌طور مکرر از کشف و ضبط سلاح‌هایی خبر می‌دهند که از اردن قاچاق می‌شوند. آنها ماه گذشته از توقیف یک پهپاد حامل ۹ قبضه تفنگ کلاشینکف خبر دادند.

به نوشته این روزنامه، برخی جریان‌های اسرائیلی از عملیات قاچاق سلاح به‌عنوان بهانه‌ای برای درخواست «گسترش» حضور نظامی رژیم تروریستی اسرائیل در کرانه باختری استفاده می‌کنند و حضور شهرک‌های صهیونیست‌نشین را با این ادعا که «کمربند امنیتی» هستند، توجیه می‌کنند.

فرماندهان نظامی اردن معتقدند که این اطلاع‌رسانی‌های «گزینشی»، این کشور را به‌عنوان همسایه‌ای گرفتار بی‌قانونی نشان می‌دهد و فعالیت‌های مجرمانه در سمت اسرائیلی مرز را نادیده می‌گیرد.

یک منبع نظامی اردنی به تلگراف گفت که اطلاع‌رسانی‌های رژیم تروریستی اسرائیل «اغراق‌آمیز و نادقیق هستند و تنها نیمی از ماجرا را پوشش می‌دهند». وی تاکید کرد که مرزبانان اردنی طی ماه‌های اخیر چندین تلاش برای قاچاق مواد مخدر از سمت اسرائیل را خنثی کرده‌اند.

این منبع افزود که اردن به‌طور منظم و شفاف گزارش‌های رسمی درباره تلاش‌های قاچاق خنثی‌شده منتشر می‌کند، در حالی که طرف اسرائیلی حوادث خاصی را انتخاب کرده و ابعاد آنها را بزرگ‌نمایی می‌کند. به گفته وی، هدف از این اطلاع‌رسانی‌ها القای وجود تهدیدی مستمر در مرز‌ها و توجیه تشدید تدابیر امنیتی و نظامی در کرانه باختری و مناطق مرزی است.

تلگراف همچنین اشاره کرد که باند‌های قاچاق مواد مخدر به اردن، اغلب همان گروه‌هایی هستند که سلاح را به داخل اراضی تحت اشغال رژیم تروریستی اسرائیل منتقل می‌کنند و از روش‌های مشابهی بهره می‌برند. در همین حال، شبکه‌های تبهکار فرامرزی بخش قابل‌توجهی از این سلاح‌ها را در اختیار گروه‌های جرایم سازمان‌یافته قرار می‌دهند.

ارتش رژیم صهیونیستی این ادعا را که با قاچاق مواد مخدر برخورد جدی نمی‌کند، رد کرد و مدعی شد که سال گذشته لشکر ۹۶ را برای تقویت حفاظت از مرز‌های شرقی تشکیل داده و ساخت یک مانع امنیتی را آغاز کرده است. این ارتش همچنین از تشدید اقدامات برای شناسایی، جلوگیری و رهگیری عملیات قاچاق خبر داد.

حضور اسرائیل در جنوب سوریه و تاثیر آن بر تجارت مواد مخدر

در همین زمینه، تلگراف به نقل از تحلیلگران گزارش داد که اشغال جنوب سوریه توسط رژیم تروریستی اسرائیل بر تجارت مواد مخدر در منطقه شامات تاثیر گذاشته است.

این روزنامه نوشت که پس از به قدرت رسیدن تروریست‌های وابسته به ابومحمد الجولانی، رئیس خود خوانده سوریه، در سال ۲۰۲۴، نیرو‌های رژیم تروریستی اسرائیل بخشی از خاک سوریه در جنوب این کشور را تحت اشغال خود درآوردند و حمایت مالی، سیاسی و نظامی از یک گروه دروزی در استان سویدا را گسترش دادند؛ اقدامی که در چارچوب راهبرد محدود کردن نفوذ دولت جدید سوریه انجام شده است.

به نوشته تلگراف، از آن زمان سویدا به مرکز اصلی تولید مواد مخدر در سوریه تبدیل شده است و حضور رژیم تروریستی اسرائیل، توانایی دولت الجولانی برای مداخله و مقابله با این تجارت را محدود کرده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که روابط سیاسی اردن و رژیم صهیونیستی، با وجود پیمان صلح امضاشده در سال ۱۹۹۴ و همکاری امنیتی اعلام‌نشده میان دو طرف، با تنش همراه است.

عبدالله دوم، پادشاه اردن، ماه گذشته در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که احساس مصونیت رژیم اسرائیل از مجازات به «سطوحی هولناک» رسیده است. وی همچنین از «گرایش توسعه‌طلبانه» این رژیم انتقاد کرد و آن را «تهدیدی منطقه‌ای» خواند.

منبع: المیادین