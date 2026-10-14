مدیر جهاد کشاورزی نکا از تداوم صادرات نارنگی مازندران با رعایت پروتکل‌های قرنطینه‌ای و کنترل آفت مگس میوه مدیترانه‌ای خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - ابوالقاسم پناهی مدیر جهاد کشاورزی نکا گفت: در جریان بازدید مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران، مدیر جهاد کشاورزی نکا و همراهان از سورتینگ شهرستان، روند صادرات نارنگی و پروتکل‌های مورد نیاز قرنطینه‌ای بررسی شد.

او با اشاره به صادرات نارنگی به روسیه، گرجستان و سایر کشور‌های همسایه، افزود: رعایت استاندارد‌های قرنطینه‌ای، کنترل کیفیت در واحد‌های سورتینگ و بسته‌بندی و هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ و توسعه بازار‌های صادراتی دارد.

پناهی گفت: در ادامه این بازدید، از باغ نارنگی پیش‌رس در روستای دنگسرک نکا بازدید و وضعیت آفت مگس میوه مدیترانه‌ای بررسی شد.

مدیر جهاد کشاورزی نکا افزود: پایش مستمر باغ‌ها، مبارزه به‌موقع با آفات و رعایت پروتکل‌های قرنطینه‌ای می‌تواند ضمن افزایش کیفیت محصول، روند صادرات مرکبات شهرستان را پایدارتر کند.

برچسب ها: مرکبات مازندران ، صادرات نارنگی
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