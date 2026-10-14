باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ابراهیم عزیزی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: حضور هیأت‌های اقتصادی و تجاری از کشور‌های گوناگون در این نمایشگاه، بیانگر ظرفیت‌های فعال صنعت ایران و تلاش مجموعه‌های تولیدی برای ادامه فعالیت و گسترش بازار‌های خود در شرایط کنونی اقتصاد است.

او با اشاره به روند برگزاری این دوره از نمایشگاه افزود: شیراز اکسپو ۲۰۲۶ در مقایسه با دوره پیشین، با تغییراتی در شیوه اجرا و توجه بیشتر به ابعاد کمی و کیفی همراه بوده و توانسته زمینه مناسبی برای تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی ایجاد کند.

عزیزی با بیان اینکه نمایندگانی از حدود ۱۳ کشور و بیش از ۳۰ هیأت تجاری خارجی در این رویداد حضور دارند، اظهار کرد: این میزان مشارکت، فرصت مناسبی برای معرفی قابلیت‌های صنعتی ایران، شناسایی زمینه‌های مشترک همکاری و گسترش ارتباط با شرکای تجاری فراهم می‌کند.

توسعه بازار‌های خارجی؛ فرصتی برای صنایع فارس

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات و محدودیت‌هایی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، حضور هیأت‌های خارجی و فعالان اقتصادی استان‌های مختلف در این نمایشگاه را قابل توجه دانست و گفت: مشارکت گسترده فعالان تجاری در چنین رویدادی، نشان می‌دهد صنایع استان فارس برای معرفی محصولات، توسعه بازار‌های هدف و ایجاد ارتباطات اقتصادی جدید ظرفیت‌های قابل اتکایی دارند.

او همچنین بر اهمیت پیوند میان نمایشگاه‌های تخصصی و سیاست‌های توسعه اقتصادی تأکید کرد و افزود: برگزاری مستمر رویداد‌هایی از این دست می‌تواند به شناسایی فرصت‌های همکاری میان بنگاه‌های داخلی و طرف‌های خارجی کمک کند و مسیر ورود تولیدکنندگان به بازار‌های جدید را هموار سازد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه، تقویت دیپلماسی اقتصادی را از دستاورد‌های مورد انتظار چنین نمایشگاه‌هایی برشمرد و خاطرنشان کرد: ایجاد بستر‌های پایدار برای ارتباطات تجاری فرامرزی، علاوه بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، می‌تواند در بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت ظرفیت‌های تولیدی در سطح استان فارس و کشور نقش مؤثری داشته باشد.

عزیزی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های ایجادشده در شیراز اکسپو برای توسعه همکاری‌های صنعتی و تجاری تأکید کرد؛ فرصتی که در صورت پیگیری توافق‌ها و ارتباطات شکل‌گرفته، می‌تواند زمینه‌ساز تعاملات اقتصادی گسترده‌تر در آینده باشد.