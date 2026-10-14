رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، برگزاری شیراز اکسپو ۲۰۲۶ را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های صنعتی کشور و توسعه ارتباطات تجاری با بازار‌های خارجی ارزیابی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ابراهیم عزیزی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: حضور هیأت‌های اقتصادی و تجاری از کشور‌های گوناگون در این نمایشگاه، بیانگر ظرفیت‌های فعال صنعت ایران و تلاش مجموعه‌های تولیدی برای ادامه فعالیت و گسترش بازار‌های خود در شرایط کنونی اقتصاد است.

او با اشاره به روند برگزاری این دوره از نمایشگاه افزود: شیراز اکسپو ۲۰۲۶ در مقایسه با دوره پیشین، با تغییراتی در شیوه اجرا و توجه بیشتر به ابعاد کمی و کیفی همراه بوده و توانسته زمینه مناسبی برای تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی ایجاد کند.

عزیزی با بیان اینکه نمایندگانی از حدود ۱۳ کشور و بیش از ۳۰ هیأت تجاری خارجی در این رویداد حضور دارند، اظهار کرد: این میزان مشارکت، فرصت مناسبی برای معرفی قابلیت‌های صنعتی ایران، شناسایی زمینه‌های مشترک همکاری و گسترش ارتباط با شرکای تجاری فراهم می‌کند.

توسعه بازار‌های خارجی؛ فرصتی برای صنایع فارس

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات و محدودیت‌هایی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، حضور هیأت‌های خارجی و فعالان اقتصادی استان‌های مختلف در این نمایشگاه را قابل توجه دانست و گفت: مشارکت گسترده فعالان تجاری در چنین رویدادی، نشان می‌دهد صنایع استان فارس برای معرفی محصولات، توسعه بازار‌های هدف و ایجاد ارتباطات اقتصادی جدید ظرفیت‌های قابل اتکایی دارند.

او همچنین بر اهمیت پیوند میان نمایشگاه‌های تخصصی و سیاست‌های توسعه اقتصادی تأکید کرد و افزود: برگزاری مستمر رویداد‌هایی از این دست می‌تواند به شناسایی فرصت‌های همکاری میان بنگاه‌های داخلی و طرف‌های خارجی کمک کند و مسیر ورود تولیدکنندگان به بازار‌های جدید را هموار سازد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه، تقویت دیپلماسی اقتصادی را از دستاورد‌های مورد انتظار چنین نمایشگاه‌هایی برشمرد و خاطرنشان کرد: ایجاد بستر‌های پایدار برای ارتباطات تجاری فرامرزی، علاوه بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، می‌تواند در بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت ظرفیت‌های تولیدی در سطح استان فارس و کشور نقش مؤثری داشته باشد.

عزیزی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های ایجادشده در شیراز اکسپو برای توسعه همکاری‌های صنعتی و تجاری تأکید کرد؛ فرصتی که در صورت پیگیری توافق‌ها و ارتباطات شکل‌گرفته، می‌تواند زمینه‌ساز تعاملات اقتصادی گسترده‌تر در آینده باشد.

برچسب ها: شیراز ، اکسپو ، صنعت ایران ، تعاملات بین‌المللی ، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
خبرهای مرتبط
شیراز ظرفیت تبدیل شدن به هاب بزرگ تبادل داده داخلی و بین‌المللی را دارد
فارس در مسیر درخشش جهانی؛ آماده‌باش کامل برای میزبانی تاریخی «شیراز اکسپو ۲۰۲۵»
شیراز گنجینه ۶۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری پایدار
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
از شنبه زرد تا پنج شنبه نارنجی؛ تشدید بارش‌ها در فارس
دستگیری قاتلان، سارقان و عاملان گروگان‌گیری
اختصاص تسهیلات ۴ درصدی به صنایع دستی و بوم‌گردی/ انعقاد ۹۱ هزار میلیارد تومان قرارداد سرمایه‌گذاری در شیراز
آخرین اخبار
اختصاص تسهیلات ۴ درصدی به صنایع دستی و بوم‌گردی/ انعقاد ۹۱ هزار میلیارد تومان قرارداد سرمایه‌گذاری در شیراز
دستگیری قاتلان، سارقان و عاملان گروگان‌گیری
از شنبه زرد تا پنج شنبه نارنجی؛ تشدید بارش‌ها در فارس
امروز نقش فرهنگیان در مدارس کمتر از فرماندهان در میدان جنگ نیست
پیشرفت ۶۲ درصدی خط آبرسانی به خرامه/بهره‌برداری از فاز نخست در آینده‌ای نزدیک
خط قرمز دستگاه قضا و وزارت بهداشت بر استفاده از فاضلاب خام در شیراز
اطلاعیه فرمانداری سروستان درباره انفجار کنترل‌شده امروز در محدوده شهر
از مسقطی سنتی لارستان تا دروازه‌های صادرات جهانی در «شیراز اکسپو»
فعالیت سامانه بارشی «ال‌نینو» در فارس حادثه‌ساز شد/تلفات احشام و برق‌گرفتگی یک عشایر در فراشبند
شیراز اکسپو ظرفیت صنعت ایران برای گسترش تعاملات بین‌المللی را نشان داد
آغاز مرحله سوم طرح «رهام» در دانشگاه صنعتی شیراز
ساماندهی ۸۸۹ معتاد متجاهر در فارس؛ تأکید بر استمرار چرخه‌های حمایتی پس از درمان
پاتک برق فارس به بحران‌های احتمالی جوی/ شهروندان حوادث را با ۱۲۱ گزارش کنند
جهش ۶ برابری تأمین برق پتروشیمی‌ها/ چرخه صنایع راهبردی متوقف نمی‌شود