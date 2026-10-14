از سلامت معده تا زیبایی مو؛ ارتباط گوارش با پوست و مو + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - سلامت معده و کبد از عوامل مهم در وضعیت پوست و مو به شمار می‌رود و یبوست، حتی در نبود درد معده یا سوزش و ترش‌کردن، نیازمند توجه است. همچنین مطرح می‌شود که ضعف عملکرد گوارش ممکن است با مشکلاتی مانند ریزش مو و شوره سر همراه باشد؛ هرچند این ارتباط به‌تنهایی علت بروز این مشکلات را مشخص نمی‌کند.

کنترل وزن در افراد دارای اضافه‌وزن نیز از توصیه‌های مطرح‌شده است؛ زیرا کاهش وزن در صورت نیاز می‌تواند به بهبود سلامت عمومی بدن کمک کند. با این حال، ریزش مو و شوره سر علت‌های گوناگونی دارند و نسبت‌دادن مستقیم آن‌ها به ضعف معده، کبد یا یبوست از نظر پزشکی قطعی نیست.