فعالیت سامانه بارشی ملقب به «ال‌نینو» در استان فارس خسارت‌هایی را به دنبال داشت؛ وقوع بارش‌های رگباری شدید و ۲۸ میلی‌متری تنها در ۱۵ دقیقه در فراشبند، ضمن تلف شدن شماری از احشام، مصدومیت یک عشایر بر اثر صاعقه‌زدگی را رقم زد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - غلامرضا غلامی مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، اظهار کرد: از عصر گذشته با آغاز فعالیت سامانه ال‌نینو در استان، شاهد بارش‌های شدید بودیم؛ به طوری که در شهرستان فراشبند ۴۲ میلی‌متر باران بارید که بارش ۲۸ میلی‌متری آن در بازه زمانی کوتاه ۱۵ دقیقه‌ای، خطرات و خسارت‌های این سامانه را عیان کرد.

او با اشاره به جزئیات خسارت‌های جانی و مالی افزود: بر اثر رعد و برق، یک نفر از عشایر فراشبند دچار برق‌گرفتگی شده و هم‌اکنون در بیمارستان بستری است؛ همچنین این بارش‌های سیل‌آسا در این شهرستان منجر به تلف شدن شماری از احشام دامداران شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس یادآور شد: در فیروزآباد نیز ۱۸ میلی‌متر باران ثبت شد و در کازرون، شدت بارش‌ها به شکستن بسیاری از درختان کهنسال انجامید.

لزوم اطلاع‌رسانی هشدار‌ها تا پایین‌ترین سطوح؛ بررسی ترک فعل‌های احتمالی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن هشدار‌های هواشناسی از سوی مردم و مسئولان گفت: همه دستگاه‌های عضو ستاد بحران موظفند هشدار‌های صادرشده را تا پایین‌ترین سطوح به مخاطبان منتقل کنند.

غلامی تصریح کرد: در حال پیگیری هستیم که آیا فرمانداری و امور عشایر فراشبند هشدار‌های صادرشده را به عشایر منطقه اطلاع‌رسانی کرده بودند یا خیر؛ چرا که اگر به هشدار نارنجی روز گذشته توجه می‌شد، این خسارت‌ها به بار نمی‌آمد.

او با انتقاد از عدم توجه کافی برخی شهروندان به هشدار‌ها افزود: هنگامی که هشدار بارش سیل‌آسا صادر می‌شود، حضور در حریم رودخانه‌ها به‌هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست.

بیمه و مقاوم‌سازی؛ تنها راهکار تاب‌آوری در برابر بلایای طبیعی

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه جبران خسارت‌های دولتی ناچیز و زمان‌بر است، خاطرنشان کرد: بیمه تنها راهکار ایجاد حاشیه امن برای باغداران، دامداران، گلخانه‌ها و عموم شهروندان است و مردم باید دارایی‌های ارزشمند خود را بیمه کنند. همچنین مقاوم‌سازی منازل و کارگاه‌ها، راهکار اصلی تاب‌آوری در برابر حوادثی نظیر زلزله است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس در پایان با اعلام اینکه هشدار سطح زرد هواشناسی کماکان برای تمامی نقاط استان پابرجاست، از شهروندان خواست با تغییر رفتار در قبال دریافت هشدار‌های هواشناسی، از وقوع حوادث جانی و مالی جلوگیری کنند.

برچسب ها: مدیریت بحران استانداری فارس ، ال نینو ، تلفات ، احشام ، برق گرفتگی ، فراشبند فارس
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