رئیس اتاق ایران در دیدار با رئیس اتاق کنیا، این کشور را به واسطه زیرساخت مالی خوب و بندر راهبردی مومباسا، مهمترین دروازه ورود ایران و دیگر کشور‌ها به بازار آفریقا دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جریان سفر به نایروبی، در دیدار با اریک روتو، رئیس اتاق ملی بازرگانی و صنایع کنیا (KNCCI)، با تبریک شصتمین سالگرد تأسیس اتاق کنیا، عضویت دکتر روتو در شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌ها را بسترساز همکاری دو اتاق در مجامع بین‌المللی اتاق‌ها دانست و گفت: آمار‌های مراودات تجاری بین ایران و کنیا، با وجود ظرفیت‌های بسیار خوب جمهوری اسلامی ایران و ظرفیت‌های کنیا، در سطح مناسبی قرار ندارد و اتاق‌های بازرگانی دو کشور می‌توانند فرصت‌های بسیار خوبی را در کنار یکدیگر فراهم کنند.

رئیس اتاق ایران با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی در ارتباطات اقتصادی کشورمان، خاطرنشان کرد: در بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، مسئولیت سنگینی در قبال ملت‌هایمان داریم که بایستی به درستی کمک کنیم و به ایفای این تکالیف بپردازیم.

او کنیا را به واسطه زیرساخت مالی قدرتمند و بندر راهبردی مومباسا، مهمترین دروازه ورود ایران و دیگر کشور‌ها به بازار آفریقا دانست و بیان داشت: ایران، کنیا را شریک راهبردی و دوسویه می‌بیند و می‌تواند به عنوان دروازه ورود کنیا به آسیای میانه و اوراسیا نقش‌آفرینی کند.

حسن‌زاده، ظرفیت‌های ایران را با تاکید بر حوزه‌های سلامت و دارو، کشاورزی، انرژی، پتروشیمی و کود، زیرساخت، مسکن و فناوری برشمرد و این ظرفیت‌ها را متناسب با نیاز‌های توسعه‌ای کنیا دانست و تاکید کرد: با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران چندین دهه در تحریم است، اما با وجود تحریم‌ها، به ظرفیت‌های بسیار بزرگی دست یافته است و علاقمند هستیم و تکلیف می‌دانیم که این ظرفیت‌ها را با کشور‌های آفریقایی به اشتراک بگذاریم.

او از آمادگی بخش خصوصی ایران برای مشارکت در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، و نیز در تولید مشترک در کنیا همسو با سیاست تولید داخلی دارو خبر داد و گفت: در زمینه کشاورزی و امنیت غذایی نیز برای انتقال دانش فنی در مکانیزاسیون، آبیاری نوین، فرآوری و صنایع تبدیلی و کاهش ضایعات پس از برداشت، و سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای کنیایی در زنجیره ارزش کشاورزی آمادگی داریم.

حسن‌زاده با بیان اینکه ایران در قیر، فرآورده‌های پتروشیمی و کود شیمیایی دارای مزیت رقابتی است و آماده است فراتر از تأمین کالا در پروژه‌های توسعه‌ای انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر مشارکت کند؛ در زمینه ظرفیت‌های ایران در حوزه زیرساخت، مسکن و فناوری نیز گفت: در زمینه به اشتراک گذاشتن توان شرکت‌های ایرانی در ساخت‌وساز، سدسازی، نیروگاه، مسکن انبوه و فناوری اطلاعات برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی کنیا نیز آمادگی داریم.

رئیس اتاق ایران از سرمایه‌گذاری مشترک فعالین اقتصادی ایران و کنیا در حوزه کشت فراسرزمینی، احداث جاده و ایجاد تاسیسات صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی به عنوان دیگر عرصه‌های مورد علاقه برای توسعه همکاری‌های اقتصادی بین ایران و کنیا نام برد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ابراز علاقمندی برای تجارت پایدار بین ایران و کنیا و واردات چای، قهوه و سایر محصولات کشاورزی از کنیا، تاکید کرد: با بیشتر کشورها، توسعه تجارت از طریق تهاتر را برای همکاری بیشتر انجام می‌دهیم.

او در تشریح راهکار‌های تسهیل تجارت دو کشور، برقراری پرواز مستقیم بین تهران و نایروبی برای سهولت رفت‌وآمد تجار دو کشور را مورد تاکید قرار داد و از دکتر روتو برای سفر به تهران در رأس یک هیئت تجاری و گسترش اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری دو کشور تاکید کرد.

سید مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان‌های مختلف ایران، خواستار تشکیل کمیته مشترک کسب‌وکار و رفع موانع تجارت اعم از موانع گمرکی و تعرفه‌ای شد و بر تسهیل ارتباطات تجاری تاکید کرد.

رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد که راه‌اندازی مرکز دائمی نمایش محصولات ایرانی در نایروبی قابل بررسی است.

اریک روتو، رئیس اتاق ملی بازرگانی و صنایع کنیا نیز با خوش‌آمدگویی حضور رئیس اتاق ایران و هیات همراه در نایروبی، تاکید کرد که جلب مشارکت فعالین اقتصادی کشور‌های دیگر در سدسازی، راهسازی و معدن و خدمات سلامت برای کنیا حائز اهمیت است.

مصطفی رمضان، نایب رئیس اتاق کنیا نیز اعداد و ارقام فعلی برای تجارت دو کشور با توجه به جمعیت و ظرفیت‌های ایران و کنیا را ناکافی دانست و گفت: ایران از طریق کنیا می‌تواند به بازار بالغ بر یک میلیارد دلاری آفریقا دسترسی پیدا کند.

او گفت: انرژی و لجستیک و خدمات فنی‌ومهندسی از حوزه‌هایی است که ایران دارای مزیت‌های بالایی است که می‌تواند حضور خود در این عرصه‌ها را در بازار کنیا افزایش دهد و اتاق کنیا اقدامات لازم برای رفع موانع حضور ایران در این حوزه را انجام دهد.

منبع:اتاق ایران

برچسب ها: ایران و کنیا ، اتاق ایران
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