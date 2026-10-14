باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

طوفان و رعدوبرق در شیلی؛ برق ۴۰ هزار نفر قطع شد + فیلم

طوفان همراه با تگرگ و بادهای شدید در استان سانتیاگو شیلی، برق نزدیک به ۴۰ هزار نفر را قطع کرد و سازمان هواشناسی این کشور وضعیت قرمز اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- طوفان شدید همراه با تگرگ، بادهای شدید و رعدوبرق در استان سانتیاگو شیلی، موجب قطع برق نزدیک به ۴۰ هزار نفر شد.

سازمان هواشناسی شیلی نیز در پی تشدید شرایط جوی و وقوع رعدوبرق شدید، وضعیت قرمز اعلام کرده است.

 

مطالب مرتبط
طوفان و رعدوبرق در شیلی؛ برق ۴۰ هزار نفر قطع شد + فیلم
young journalists club

توفان «ایسایاس» در آمریکا ۴ کشته بر جای گذاشت + فیلم

طوفان و رعدوبرق در شیلی؛ برق ۴۰ هزار نفر قطع شد + فیلم
young journalists club

هجوم موج‌های سهمگین به خانه‌های ساحلی کالیفرنیا + فیلم

طوفان و رعدوبرق در شیلی؛ برق ۴۰ هزار نفر قطع شد + فیلم
young journalists club

طوفان «سیمون» سواحل جنوبی مکزیک را درنوردید + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
یک دهه جنگ علیه یمن؛ وقتی رنج غیرنظامیان و کودکان یمنی دیده نشد + فیلم
۷۵۱

یک دهه جنگ علیه یمن؛ وقتی رنج غیرنظامیان و کودکان یمنی دیده نشد + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
جنگ با ایران؛ پاشنه آشیل ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا + فیلم
۷۳۳

جنگ با ایران؛ پاشنه آشیل ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
پایان سلطه پترو‌دلار؟ فرصت ایران برای تغییر معادلات انرژی + فیلم
۶۷۳

پایان سلطه پترو‌دلار؟ فرصت ایران برای تغییر معادلات انرژی + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
آزمون اصالت ایرانی؛ واکنش جوانان به اظهارات ضدایرانی روبیو + فیلم
۶۰۷

آزمون اصالت ایرانی؛ واکنش جوانان به اظهارات ضدایرانی روبیو + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
پایان پرونده عامل مسلح خائن به وطن در جنگ تحمیلی سوم + فیلم
۵۹۰

پایان پرونده عامل مسلح خائن به وطن در جنگ تحمیلی سوم + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha