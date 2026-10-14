طوفان و رعدوبرق در شیلی؛ برق ۴۰ هزار نفر قطع شد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0637\u0648\u0641\u0627\u0646 \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u062a\u06af\u0631\u06af\u060c \u0628\u0627\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0648 \u0631\u0639\u062f\u0648\u0628\u0631\u0642 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0646\u062a\u06cc\u0627\u06af\u0648 \u0634\u06cc\u0644\u06cc\u060c \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0642\u0637\u0639 \u0628\u0631\u0642 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0628\u0647 \u06f4\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631 \u0634\u062f.\n\u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0648\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u0634\u06cc\u0644\u06cc \u0646\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u062a\u0634\u062f\u06cc\u062f \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u062c\u0648\u06cc \u0648 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0631\u0639\u062f\u0648\u0628\u0631\u0642 \u0634\u062f\u06cc\u062f\u060c \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0642\u0631\u0645\u0632 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n