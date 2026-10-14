شناسایی ۱۷ هکتار اراضی بایر در خوزستان؛ تأکید بر ضرورت استمرار کشت و حفاظت از اراضی کشاورزی

سرپرست مدیریت امور اراضی خوزستان از شناسایی ۱۷ هکتار اراضی بایر در سه‌ماهه دوم سال جاری خبر داد و بر ضرورت صیانت از زمین‌های کشاورزی، استمرار فعالیت‌های زراعی و پیشگیری از رها شدن اراضی و خروج آنها از چرخه تولید تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- آبتین طاهری سرپرست مدیریت امور اراضی خوزستان با اشاره به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی اظهار کرد: حفاظت از زمین‌های کشاورزی تنها به جلوگیری از تغییرکاربری‌های غیرمجاز محدود نمی‌شود، بلکه نظارت بر دایر بودن اراضی و استمرار کشت نیز از الزامات اساسی در صیانت از این سرمایه ارزشمند و راهبردی است.

وی افزود: بلاکشت ماندن اراضی کشاورزی در بلندمدت می‌تواند زمینه خروج زمین از چرخه تولید، کاهش ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و فراهم شدن بستر سوءاستفاده و تغییرکاربری‌های غیرمجاز را ایجاد کند؛ از این‌ رو شناسایی و تعیین تکلیف اراضی بایر و پیگیری وضعیت بهره‌برداری از آن‌ها، نقش مهمی در حفظ ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی دارد.

 سرپرست مدیریت امور اراضی خوزستان با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری اصولی و مستمر از اراضی کشاورزی ادامه داد: زمین، یکی از منابع پایه تأمین امنیت غذایی کشور است و رها شدن آن و توقف فعالیت‌های کشاورزی، علاوه بر کاهش تولید، می‌تواند فرصت‌های اقتصادی و اشتغال در مناطق روستایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، آگاهی‌بخشی به بهره‌برداران و پیگیری وضعیت اراضی بلاکشت، در کنار نظارت بر حفظ کاربری، از اقدامات ضروری برای صیانت از این سرمایه ملی به شمار می‌رود.

 طاهری خاطرنشان کرد: در سه‌ماهه دوم سال جاری، دو مورد اراضی بایر به مساحت ۱۷ هکتار در استان شناسایی شد. وی بر اهمیت پیگیری وضعیت این اراضی و توجه به استمرار فعالیت‌های کشاورزی با هدف جلوگیری از بلااستفاده ماندن زمین‌ها و حفظ توان تولیدی بخش کشاورزی تأکید کرد.

 

برچسب ها: اراضی بایر ، اراضی کشاورزی
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