شناسایی ۱۷ هکتار اراضی بایر در خوزستان؛ تأکید بر ضرورت استمرار کشت و حفاظت از اراضی کشاورزی

باشگاه خبرنگاران جوان- آبتین طاهری سرپرست مدیریت امور اراضی خوزستان با اشاره به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی اظهار کرد: حفاظت از زمین‌های کشاورزی تنها به جلوگیری از تغییرکاربری‌های غیرمجاز محدود نمی‌شود، بلکه نظارت بر دایر بودن اراضی و استمرار کشت نیز از الزامات اساسی در صیانت از این سرمایه ارزشمند و راهبردی است.

وی افزود: بلاکشت ماندن اراضی کشاورزی در بلندمدت می‌تواند زمینه خروج زمین از چرخه تولید، کاهش ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و فراهم شدن بستر سوءاستفاده و تغییرکاربری‌های غیرمجاز را ایجاد کند؛ از این‌ رو شناسایی و تعیین تکلیف اراضی بایر و پیگیری وضعیت بهره‌برداری از آن‌ها، نقش مهمی در حفظ ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی دارد.

سرپرست مدیریت امور اراضی خوزستان با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری اصولی و مستمر از اراضی کشاورزی ادامه داد: زمین، یکی از منابع پایه تأمین امنیت غذایی کشور است و رها شدن آن و توقف فعالیت‌های کشاورزی، علاوه بر کاهش تولید، می‌تواند فرصت‌های اقتصادی و اشتغال در مناطق روستایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، آگاهی‌بخشی به بهره‌برداران و پیگیری وضعیت اراضی بلاکشت، در کنار نظارت بر حفظ کاربری، از اقدامات ضروری برای صیانت از این سرمایه ملی به شمار می‌رود.

طاهری خاطرنشان کرد: در سه‌ماهه دوم سال جاری، دو مورد اراضی بایر به مساحت ۱۷ هکتار در استان شناسایی شد. وی بر اهمیت پیگیری وضعیت این اراضی و توجه به استمرار فعالیت‌های کشاورزی با هدف جلوگیری از بلااستفاده ماندن زمین‌ها و حفظ توان تولیدی بخش کشاورزی تأکید کرد.