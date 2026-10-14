باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سارانی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: این استان دارای هشت سد مخزنی با ظرفیت مجموع ۷۵ میلیون مترمکعب است که در حال حاضر حدود ۱۱ میلیون مترمکعب آب در آنها ذخیره شده و این میزان معادل حدود ۱۵ درصد ظرفیت مخازن سد‌های استان است.

او افزود: در شرایط فعلی، حدود ۸۵ درصد ظرفیت سد‌های مخزنی استان خالی است؛ به این معنا که نزدیک به ۶۴ میلیون مترمکعب ظرفیت برای پذیرش روان‌آب‌های ناشی از بارندگی‌های احتمالی وجود دارد.

سارانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آمادگی سد‌ها در برابر سیلاب‌های احتمالی پاییز بیان کرد: از اواسط تابستان، گروه‌های نگهداری و بهره‌برداری تأسیسات آبی، تعمیرات، بازبینی‌های فنی و بررسی‌های دوره‌ای سد‌ها را در دستور کار قرار دادند و در بخش‌هایی که نیاز به تعمیر یا اصلاح تجهیزات وجود داشت، اقدامات لازم انجام شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: شیرآلات و دریچه‌های مورد نیاز برای تخلیه ایمن رسوبات هنگام وقوع سیلاب نیز بررسی و آماده‌سازی شده‌اند و از نظر فنی، نگرانی خاصی درباره آمادگی سد‌های مخزنی استان برای ذخیره‌سازی سیلاب‌های احتمالی وجود ندارد.

۱۳ سازه تغذیه مصنوعی برای مدیریت روان‌آب‌ها

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با اشاره به وجود حدود ۱۳ سازه تغذیه مصنوعی در استان گفت: این سازه‌ها نقش مهمی در مدیریت روان‌آب‌ها و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی دارند.

او عنوان کرد: هنگام وقوع سیلاب، این سازه‌ها بخشی از آب را در خود نگه می‌دارند و با کاهش سرعت و شدت جریان، فرصت بیشتری برای نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی فراهم می‌کنند. به این ترتیب، علاوه بر کمک به تغذیه منابع آب زیرزمینی، از عبور ناگهانی و پرشدت روان‌آب‌ها نیز کاسته می‌شود.

عبور روان‌آب‌ها از مسیر طبیعی رودخانه به معنای هدررفت آب نیست

سارانی با تأکید بر ضرورت نگاه کارشناسی به موضوع روان‌آب‌ها و جریان آب در رودخانه‌ها اظهار کرد: با توجه به میانگین بارندگی سالانه حدود ۱۰۷ تا ۱۱۰ میلی‌متر در خراسان جنوبی، منابع آب سطحی استان محدود است و مدیریت روان‌آب‌ها اهمیت زیادی دارد؛ با این حال، امکان مهار کامل همه روان‌آب‌ها وجود ندارد.

او افزود: رودخانه‌ها از شریان‌های اصلی تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی هستند و جریان طبیعی آب در بستر آنها، علاوه بر کمک به تغذیه منابع زیرزمینی، برای حفظ رطوبت خاک و پایداری اکوسیستم‌های طبیعی و زیستگاه‌های حیات‌وحش اهمیت دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: جلوگیری کامل از جریان آب در رودخانه‌ها، از نظر فنی و ملاحظات زیست‌محیطی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه بخشی از آب باید مسیر طبیعی خود را طی کند تا فرایند‌های مرتبط با تغذیه آب‌های زیرزمینی و حفظ محیط‌زیست مختل نشود.

سارانی تصریح کرد: بنابراین، عبور آب از مسیر طبیعی رودخانه را نباید به‌طور مطلق هدررفت آب دانست؛ بلکه مدیریت منابع آب باید با در نظر گرفتن نیاز‌های پایین‌دست، شرایط طبیعی رودخانه‌ها و ضرورت حفاظت از محیط‌زیست انجام شود.

شناسایی بیش از ۲۰۰ سازه غیراستاندارد در مسیر رودخانه‌ها

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش خطر سیلاب در رودخانه‌های استان گفت: کارگروه‌های استانی کنترل و کاهش خطر سیلاب با مشارکت دستگاه‌هایی از جمله راه و شهرسازی، هواشناسی، راهداری، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، وضعیت مناطق مستعد خطر را رصد می‌کنند.

سارانی بیان کرد: در این چارچوب، سازه‌های غیراستاندارد و خطرآفرین در مسیر رودخانه‌ها، از جمله پل‌ها و آب‌نما‌هایی که می‌توانند در زمان وقوع سیلاب مشکل‌ساز شوند، شناسایی شده‌اند و تعداد این سازه‌ها به بیش از ۲۰۰ مورد می‌رسد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: تاکنون حدود ۲۴ مورد از این سازه‌ها اصلاح شده است و ادامه اقدامات اصلاحی نیز با توجه به اعتبارات در دسترس پیگیری می‌شود.

او همچنین از اجرای طرح‌های لایروبی و پاکسازی رودخانه‌ها، رفع تصرفات، احداث دیوار‌های ساحلی و ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز خبر داد و گفت: سال گذشته این اقدامات در ۲۹ نقطه استان، به‌ویژه در مناطق مسکونی و محدوده‌هایی که احتمال بروز خسارت ناشی از سیلاب وجود داشت، انجام شد.

آموزش دهیاران برای مدیریت بحران سیلاب

سارانی با تأکید بر نقش اطلاع‌رسانی و آموزش در کاهش خسارات سیلاب اظهار کرد: همکاری با صداوسیما و آموزش دهیاران از جمله اقدامات مهم در زمینه افزایش آمادگی عمومی برای مواجهه با حوادث طبیعی است.

او افزود: دهیاران به‌عنوان مدیران بحران در سطح روستاها، نقش مهمی در اطلاع‌رسانی، هماهنگی و مدیریت شرایط اضطراری دارند. در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بیش از ۵۰۰ نفر از دهیاران استان آموزش‌های مرتبط را دریافت کردند.

سارانی اظهار کرد: برنامه آموزشی امسال نیز از ابتدای مهرماه آغاز شده و تاکنون پنج شهرستان تحت پوشش قرار گرفته‌اند. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، آموزش‌ها در هفت شهرستان دیگر نیز تا آبان‌ماه ادامه خواهد یافت تا سطح آگاهی و آمادگی دهیاران برای مدیریت بحران‌های ناشی از سیلاب افزایش پیدا کند.