باشگاه خبرنگاران جوان - فوتبال بانوان ایران برای برداشتن قدم‌های بزرگ‌تر، به فرصت‌هایی نیاز دارد که کیفیت مسابقات را ارتقا دهد و فاصله میان امکانات موجود و استانداردهای روز فوتبال جهان را کاهش دهد. ورود فناوری کمک‌داور ویدیویی به برخی مسابقات لیگ برتر بانوان، از همین منظر اتفاقی فراتر از یک تغییر فنی است؛ نشانه‌ای از توجه به ظرفیت این بخش از فوتبال و ضرورت فراهم‌کردن شرایط بهتر برای رقابت.

تصمیم فدراسیون فوتبال برای فراهم‌کردن امکان استفاده از VAR با اخذ مجوزهای لازم از فیفا، اقدامی قابل توجه در مسیر توسعه فوتبال زنان است. برگزاری این مسابقات، به‌ویژه در دیدارهای حساسی مانند دربی کرمان و دربی پایتخت، می‌تواند تجربه‌ای تازه برای بازیکنان، داوران و عوامل اجرایی رقم بزند؛ تجربه‌ای که ارزش آن تنها به تصمیم‌های گرفته‌شده در اتاق VAR محدود نمی‌شود.

البته اجرای موفق این فناوری به تجهیزات، زیرساخت مناسب، آموزش و هماهنگی دقیق میان تمام عوامل مسابقه وابسته است. همین موضوع اهمیت برنامه‌ریزی و پیگیری فدراسیون را دوچندان می‌کند. تعیین عوامل مسابقه و فراهم‌سازی مقدمات فنی نیز بخشی از مسیری است که باید با دقت و مسئولیت‌پذیری طی شود.

فوتبال بانوان برای رشد پایدار، به حمایت‌هایی از جنس اقدام عملی نیاز دارد؛ حمایت‌هایی که در امکانات، کیفیت داوری و اعتبار رقابت‌ها نمود پیدا کنند. استفاده از VAR می‌تواند یکی از همین قدم‌ها باشد؛ قدمی که اگر با استمرار، ارزیابی و توسعه زیرساخت‌ها همراه شود، به ارتقای اعتماد و کیفیت مسابقات کمک خواهد کرد.