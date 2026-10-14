شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از برخی مشکلات مدارس غیر دولتی شهرستان کهکیلویه سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اغلب خانواده‌ها برای رشد و آموزش فرزندان خود و بالا بردن بردن کیفیت آموزشی آنها، مدارس غیر انتفاعی را برای ثبت نام فرزندان خود انتخاب می‌کنند. اما در این میان به غیر از پرداخت شهریه‌ای خانواده‌ها باید پرداخت کنند، هزینه‌های کمک درسی و گاهی سرویس مدارس فشار اقتصادی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکلات شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و عرض ادب در مدارس غیردولتی شهرستان کهکیلویه از توابع استان کهکیلویه و بویراحمد به ما گفتند مشاور بگیرید

بس از تبت نام فرزندم گفتند مشاور بگیرکتاب تست دونه‌ای ۲ میلیون تومان بگیر، کلاس زبان، شیمی و فیزیک وبعد جالب کلاس‌ها را همان دبیران غیرانتفاعی تشکیل دادند و از طرفی سرویس هم ندارند و خودمان برای سرویس اقدام کردیم که این همه هزینه دراین شرایط خانواده‌ها متحمل نشوند. لطفا بیگیری کنید.

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