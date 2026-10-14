کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان از تخریب، بوته کنی و آتش زدن مراتع خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر رعایت اصول بهداشتی در برداشت میوه و انبارداری گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان نسبت به انجام به موقع مبارزه پاییزه با بیماری درختان هسته دار اقدام کنند‌.

به گفته وی، با وجود احتمال وقوع رعد و برق، دامداران از تردد و چرای دام در ارتفاعات اجتناب کنند، همچنین عشایر از استقرار موقت در بستر رودخانه، مسیل و آبراهه های فصلی پرهیز کنند.

رفیعی با تاکید بر بررسی استحکام سازه های گلخانه ای و حفاظت از ادوات کشاورزی در برابر باد شدید بیان کرد: با توجه به وزش باد، کشاورزان در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی احتیاط کنند.

وی با تاکید برخودداری از تخریب و بوته کنی و آتش زدن مراتع بیان کرد: مدیریت بستر و حریم رودخانه ها جهت پیشگیری از سیلاب و خسارت های احتمالی در دستور کار قرار بگیرد.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر تنظیم دور آبیاری منظم مرکبات و نخیلات گفت: با توجه به روند کاهش دما، تسریع در برداشت محصولات باقی مانده از جمله انگور، هلو، شلیل و گلابی و همچنین تنظیم دور آبیاری منظم مرکبات و نخیلات در دستور کار قرار بگیرد.

براساس نقشه های هواشناسی، طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه در شمال غرب، غرب، مرکز، دامنه های البرز مرکزی و زاگرس در برخی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود. امروز در شمال غرب و غرب در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک انتظار می رود.