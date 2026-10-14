فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف ۲۰۳ کیلوگرم تریاک و دستگیری چهار قاچاقچی در عملیات ضربتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار هادی رفیعی‌کیا اظهار کرد: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی و همکاری ویژه با پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، اخبار دقیقی مبنی بر انتقال محموله سنگین مواد مخدر از یکی از استان‌های همجوار به مقصد استان هرمزگان رسید که بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی با دستگاه قضایی و با رصد دقیق اطلاعاتی چهار اکیپ مجرب عملیاتی به جاده «میناب - بندرعباس» به صورت نامحسوس اعزام شدند که خودرو نیسان حامل مواد مخدر و خودرو دیگری که اسکورت بوده را زیر نظر قرار داده و شناسایی کردند.

سردار رفیعی‌کیا اضافه کرد: قاچاقچیان با مشاهده مأموران، بدون توجه به دستور ایست پلیس اقدام به فرار کردند که با واکنش سریع، بهره‌گیری از شگردهای تخصصی پلیسی و اقتدار مأموران، مسیر حرکت متوقف و چهار نفر قاچاقچی شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودروی نیسان توقیف‌شده، مقدار ۲۰۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد و پس از توقیف ۲ دستگاه خودروی قاچاقچیان، متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند.