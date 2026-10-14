باشگاه خبرنگاران جوان - فردین اسلامی‌راد روز چهارشنبه در آیین رونمایی از پلاک خودروهای منطقه آزاد بوشهر اظهار کرد: با پیگیری استاندار و همراهی دستگاه‌های مسوول، در کمتر از چهار ماه توانستیم به این مرحله برسیم؛ در حالی که این فرایند در برخی استان‌ها دو سال به طول انجامیده است.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار بوشهر و همکاری پلیس راهور افزود: رونمایی از این پلاک تنها یک اقدام اجرایی نیست، بلکه گامی برای حفظ کرامت مردم و فراهم‌کردن زمینه برخورداری آنان از کیفیت بالاتر زندگی است.

مدیرعامل منطقه آزاد بوشهر بیان کرد: تخصیص پلاک منطقه آزاد به خودروها می‌تواند در حوزه‌های امدادی، خدماتی، اداری و شخصی به ارتقای کیفیت خدمات و زندگی مردم کمک کند.

اسلامی‌راد با اشاره به ضوابط پیش‌بینی‌شده برای واردات خودرو به این منطقه گفت: بر اساس تفاهم‌نامه موجود، اکنون واردات خودروهای نو و صفر کیلومتر مدنظر است.

وی ادامه داد: برای تسریع این روند، درخواست داریم مجوز پلاک‌گذاری خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال نیز صادر شود تا امکان استفاده از این ظرفیت در کنار واردات خودروهای نو فراهم شود.

مدیرعامل منطقه آزاد بوشهر با تأکید بر اینکه تحقق این درخواست نیازمند طی مراحل اداری است، افزود: فراهم‌شدن این امکان می‌تواند ضمن ایجاد ارزش افزوده برای استان و منطقه آزاد، روند ورود خودروها را تسریع کند.

اسلامی‌راد همچنین با اشاره به پیشینه تجارت در بوشهر اظهار کرد: سابقه فعالیت تجاری به‌صورت بندر آزاد در بوشهر به سال ۱۳۳۲، برابر با ۱۹۵۳ میلادی، یعنی شش سال پیش از شکل‌گیری نخستین منطقه آزاد مدرن جهان در شانون ایرلند باز می‌گردد.

وی با قدردانی از همراهی اعضای هیات‌مدیره منطقه آزاد بوشهر تأکید کرد: همدلی تیم مدیریتی و وفاق موجود در استان بوشهر، پشتوانه‌ای برای پیشبرد مأموریت‌های منطقه آزاد و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی بوشهر است.