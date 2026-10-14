گفت: این طرح شناسنامه‌دار کردن کارت‌های آزادبا هدف شفافیت در استفاده از کارت‌های آزاد اجرا شده و مشکلاتی مانند اختلال در دریافت رمز، طولانی شدن صف‌ها و دریافت هزینه هزار تومانی برای ارسال رمز نیز از سوی صنف در حال پیگیری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور، با اشاره به اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن کارت‌های آزاد سوخت در جایگاه‌ها گفت: این طرح با هدف مشخص شدن هویت استفاده‌کنندگان از کارت‌های آزاد سوخت و امکان رصد و پایش سوخت‌گیری اجرا شده است، هرچند اجرای آن با برخی مشکلات همراه بوده که بخشی از آن‌ها در جلسات کارشناسی بررسی و برطرف شده است.

وی  با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده درباره نحوه استفاده از کارت‌های آزاد سوخت اظهار کرد: یکی از انتقادهای مطرح‌شده این بود که مشخص نیست چه افرادی و چند بار از کارت‌های آزاد جایگاه‌ها استفاده می‌کنند و امکان رصد و پایش دقیق این موضوع وجود ندارد. به همین دلیل، روش‌های مختلفی برای ساماندهی استفاده از این کارت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن کارت‌های آزاد سوخت در تهران افزود: در زمان اجرای این طرح، حدود ۴۰ درصد جایگاه‌های سوخت تهران تحت پوشش قرار گرفته بودند و پیش‌بینی می‌شد تا پایان ماه، این میزان به ۱۰۰ درصد برسد.

نواز با بیان اینکه این طرح دارای مزایا و معایبی است، تصریح کرد: پس از تصویب و آغاز اجرا، جلسات تخصصی برای بررسی مشکلات آن برگزار شد و بسیاری از ایرادهایی که در ابتدا برای کارکنان جایگاه‌ها و روند سوخت‌رسانی آزاردهنده بود، برطرف شده است. با این حال، تغییر روش سوخت‌گیری و تخصیص سهمیه طبیعتاً نیازمند پاسخ‌گویی بیشتر به مردم و مدیریت شرایط جدید است.

سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور با اشاره به قانون انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی گفت: در این زمینه، جایگاهداران نقشی در تصمیم‌گیری و تصویب قانون نداشته‌اند. پیشنهاددهندگان و مسئولان تصویب و اجرای این طرح باید درباره روند آن پاسخ‌گو باشند. از سوی دیگر، با وجود همکاری جایگاهداران، اجرای طرح انتقال سهمیه به کارت بانکی زمان‌بر شده است.

وی با انتقاد از طرح برخی مسائل تخصصی در فضای رسانه‌ای و سیاسی بیان کرد: در سال‌های گذشته، به دلیل نگرانی از تغییر وضعیت موجود، بسیاری از اصلاحات در حوزه سوخت‌رسانی و شیوه تخصیص سهمیه اجرایی نمی‌شد. در حالی که این حوزه به بررسی کارشناسی و تصمیم‌گیری تخصصی نیاز دارد و نباید با برجسته کردن موارد محدود، عملکرد کل مجموعه جایگاهداران زیر سؤال برود.

نواز با بیان اینکه روزانه حدود یک میلیون نوبت سوخت‌گیری در کشور انجام می‌شود، اظهار کرد: نمی‌توان با استناد به یک مورد رفتار نامناسب در یکی از جایگاه‌ها، عملکرد و زحمات ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر از کارکنان این بخش را نادیده گرفت. ما منکر احتمال وقوع تخلف در برخی جایگاه‌ها نیستیم، اما معتقدیم میزان تخلفات در مقایسه با حجم خدمات روزانه‌ای که ارائه می‌شود، پایین است و آمادگی داریم درباره این موضوع در یک فضای کارشناسی گفت‌وگو کنیم.

وی همچنین با اشاره به انتقادهایی درباره در اختیار قرار نگرفتن کارت آزاد جایگاه‌ها برای سوخت‌گیری گفت: اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن کارت‌ها می‌تواند به رفع برخی ابهام‌ها کمک کند؛ زیرا با استفاده از رمز دریافتی و کارت آزاد جایگاه، امکان سوخت‌گیری فراهم می‌شود و به این ترتیب، بخشی از انتقادها درباره نحوه دسترسی به کارت‌های آزاد قابل بررسی و پیگیری خواهد بود.

سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور در ادامه، طولانی شدن صف‌ها، بروز مشکل در دریافت رمز یا توکن از طریق کارت‌های بانکی و قطعی و وصلی احتمالی سامانه‌ها را از جمله مشکلات اجرای طرح برشمرد و گفت: این مسائل را می‌شناسیم و برای رفع آن‌ها از طریق مسئولان بانکی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت پیگیری می‌کنیم.

 به گفته وی، مسئولان مربوطه نیز به‌صورت مستمر مشکلات اجرای طرح را رصد می‌کنند.

نواز درباره دریافت مبلغ هزار تومان برای ارسال رمز سوخت‌گیری نیز اظهار کرد: صنف جایگاهداران در حال پیگیری این موضوع است که دریافت این مبلغ از سوی بانک یا شرکت پرداخت الکترونیکی بر چه مبنایی انجام می‌شود. شرکتی که خدمات ارسال رمز را ارائه می‌کند، بابت این خدمت مبلغ هزار تومان دریافت می‌کند و این وجه ارتباطی با جایگاه سوخت ندارد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تفکیک مسائل تخصصی از حاشیه‌های رسانه‌ای خاطرنشان کرد: کارکنان جایگاه‌های سوخت در شرایط دشوار، از جمله ایام جنگ، به ارائه خدمات ادامه دادند. انتظار می‌رود عملکرد این مجموعه با در نظر گرفتن حجم خدمات و شرایط کاری آن ارزیابی شود و مشکلات نیز از مسیرهای کارشناسی و با همکاری دستگاه‌های مسئول برطرف شود.

برچسب ها: کارت سوخت ، کارت بانکی
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