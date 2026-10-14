باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - رویدادهایی، چون «اکسپو ۲۰۲۶ شیراز» فراتر از یک نمایشگاه ساده، سکوی پرتابی برای تبدیل مزیت‌های بومی استان فارس به فرصت‌های کلان سرمایه‌گذاری و صادرات بین‌المللی است؛ عرصه‌ای که در آن صنعتگران و برند‌های ریشه‌دار شهرستانی نشان می‌دهند چگونه با تکیه بر اصالت، نوآوری و کیفیت می‌توان مرز‌ها را درنوردید.

شیراز اکسپو این روز‌ها به کانون تلاقی تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و هیئت‌های تجاری داخلی و خارجی تبدیل شده است؛ فضایی که هدف اصلی آن گشودن مسیر‌های نوین برای ورود کالا‌های ایرانی به بازار‌های جهانی و ارتقای سهم اقتصاد صادرات‌محور استان فارس است.

در این میان، درخشش برند‌های بومی و صنایع برخاسته از شهرستان‌های نظیر لارستان، جلوه‌ای دیگر به این رویداد بخشیده است؛ ظرفیت‌هایی که با تلفیق سنت و مدرنیته، سهمگین‌ترین موانع تجاری را پشت سر گذاشته و پرچم کیفی محصولات ایرانی را در آنسوی مرز‌ها به اهتزاز درآورده‌اند.

برای واکاوی این مسیر، سراغ یکی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان موفق خطه جنوب فارس رفته‌ایم؛ محمد بابایی، رئیس هیئت‌مدیره مجموعه تولیدی حلوامسقطی. گفت‌وگویی صریح و جذاب با مردی که تلاش کرده است مسقطی سنتی لارستان را از مرز‌های محلی عبور داده و به محصولی جهانی تبدیل کند.

از طعم‌های سنتی تا خلق ۵۰ گونه محصول؛ هنر نوآوری در صنعت بومی

این مجموعه تولیدی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ در لارستان آغاز کرد؛ برندی که از همان ابتدا رویکرد خود را بر مبنای پاسخگویی به سلایق گوناگون مصرف‌کنندگان، تنوع‌بخشی به طعم‌ها و تزریق خلاقیت به کالبد یک محصول سنتی بنا نهاد.

محمد بابایی در حاشیه برگزاری نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۶ شیراز با اشاره به چگونگی شکل‌گیری این تحول می‌گوید: در سال‌های گذشته، تولید مسقطی عموماً به طعم‌های معدودی مانند زعفرانی خلاصه می‌شد؛ اما ما در مجموعه ترنج با تکیه بر ایده‌پردازی و نوآوری، به توسعه طعم‌های متنوع روی آوردیم تا این محصول اصیل، مخاطبان نسل جدید و سلایق گوناگون را جذب کند.

او با اشاره به سبد محصولات این مجموعه تصریح کرد: امروز مفتخریم که اعلام کنیم حدود ۴۵ تا ۵۰ نوع محصول در قالب ۱۲ تا ۱۳ گروه طعمی متمایز تولید می‌کند. همچنین هم‌سو با نیاز‌های نوین بازار‌های سلامت‌محور، تولید محصولاتی نظیر انرژی‌بار با ترکیب منحصر‌به‌فرد مسقطی، آجیل و مغز‌های مختلف را در دستور کار قرار داده‌ایم تا گامی نوین در معرفی تنقلات سالم برداشته باشیم.

عبور از مرزها؛ از عراق و امارات تا دروازه‌های کانادا

توسعه بازار و حضور در عرصه بین‌المللی، یکی از شاخصه‌های اصلی مجموعه‌های پیشرو است. این حلوامسقطی نیز با وجود تمامی چالش‌های ساختاری اقتصاد کلان، توانسته است جای پای خود را در بازار‌های منطقه محکم کند.

رئیس یکی از واحدهای تولیدی درباره فعالیت‌های صادراتی این مجموعه بیان می‌کند: محصولات ما در حال حاضر علاوه بر عرضه گسترده در بازار‌های داخلی، به کشور‌های عراق و امارات متحده عربی صادر می‌شوند. با وجود دشواری‌هایی نظیر نوسانات نرخ ارز، چالش‌های تأمین مواد اولیه و موانع پیچیده حمل‌ونقل که هر تولیدکننده‌ای را به زحمت می‌اندازد، همواره تلاش کرده‌ایم با یافتن مسیر‌های جایگزین، ارتباط خود را با بازار‌های هدف حفظ کنیم.

او از برنامه‌های توسعه‌ای این برند برای حضور در قاره‌ای دیگر خبر داده و می‌افزاید: با وجود تمام تحریم‌ها و تنگناها، متوقف نشده‌ایم و در همین راستا، ارسال نخستین محموله محصولات مجموعه به مقصد کانادا در دستور کار و برنامه‌ریزی قطعی قرار دارد.

کارآفرینی پایدار و نگاهی به آینده؛ از فرآوری قهوه تا شهرک گردشگری

توسعه صنعتی و بومی زمانی ارزشمندتر می‌شود که با مسئولیت اجتماعی و اشتغال‌زایی مستقیم گره بخورد. در حال حاضر، ۳۵ نفر به‌صورت مستقیم در خطوط تولید مجموعه مشغول به کار هستند؛ نیروی انسانی متعهدی که حجم فعالیت و توسعه زنجیره ارزش، نویدبخش افزایش ظرفیت اشتغال آن در آینده نزدیک است.

بابایی با تأکید بر اینکه هدف تنها فروش مسقطی در محدوده جغرافیایی خاص نیست، خاطرنشان می‌کند: ما می‌خواهیم این محصول با حفظ اصالت تمدنی لارستان، پرچمدار فرهنگ غذایی منطقه در ایران و جهان باشد. در کنار این فعالیت، با نگاهی به توسعه متوازن سرمایه‌گذاری، در زمینه راه‌اندازی کارخانه فرآوری قهوه با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی اقداماتی انجام داده‌ایم؛ همچنین پروژه احداث یک شهرک گردشگری خانوادگی نیز مراحل پیگیری و اخذ مجوز‌های خود را سپری می‌کند تا در آینده‌ای نزدیک به چرخه خدمات‌رسانی استان ملحق شود.

اکسپو شیراز؛ پل ارتباطی میان تولیدکننده داخلی و خریدار بین‌المللی

این فعال اقتصادی با ارزیابی بسیار مثبت از برپایی رویداد اکسپو ۲۰۲۶ شیراز، این نمایشگاه را فرصتی بی‌بدیل برای فعالان اقتصادی می‌داند و می‌گوید: یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان در مسیر صادرات، شناسایی مشتریان اعتبارسنجی‌شده و برقراری ارتباط مستقیم با خریداران خارجی است؛ فرآیندی که به‌طور معمول زمان و هزینه سرسامی می‌طلبد. اما حضور هیئت‌های تجاری بین‌المللی در این نمایشگاه و فراهم شدن بستر مذاکرات رودرو، میانبر قدرتمندی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی است.

بابایی درباره نتایج رایزنی‌های انجام‌شده در روز‌های نخست نمایشگاه اظهار داشت: بازدید‌های بسیار ارزنده‌ای از غرفه مجموعه صورت گرفته و مذاکرات اولیه مطلوبی با شرکای تجاری به ثبت رسیده است. بی‌شک نهایی‌شدن این توافق‌ها نیازمند نشست‌های تکمیلی است، اما چشم‌انداز پیش‌رو را بسیار روشن و نویدبخش ارزیابی می‌کنیم.

او در پایان با تأکید بر اینکه لارستان گنجینه‌ای پنهان از ظرفیت‌های تولیدی و صنایع غذایی است، خاطرنشان کرد: معرفی هدفمند و هوشمندانه این توانمندی‌ها در رویداد‌هایی نظیر اکسپو شیراز، بهترین راهکار برای تقویت زنجیره‌های ارزش، تحکیم بنیان‌های صادرات و معرفی شایسته اصالت فرهنگی و اقتصادی استان فارس در سطح ملی و بین‌المللی است.