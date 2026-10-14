باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم -علیرضا کیانی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی ایران در مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه فراورده‌های آرایشی، بهداشتی و شوینده ایران، گفت: در حال حاضر از نظر کمی و کیفی در سطح قابل قبولی قرار داریم و محصولات تولیدی در بالاترین سطح کیفی در دنیا قرار دارد.

وی اضافه کرد: اکنون ۲۳۰ همت از محصولات مصرفی شوینده‌های موجود در بازار، تولید داخل است و ۳۵ درصد از محصولات آرایشی در داخل ایران تولید می‌شود.

کیانی تاکید کرد: در حال حاضر محصولات شوینده مثل پودر‌ها در داخل تولید شده و به طور کامل نیاز بازار ایران را تامین می‌کند. نظارت قابل توجهی در فرایند تولید و واردات مواد اولیه توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌شود.

در ادامه نشست، اکبری، دبیر علمی نمایشگاه گفت: محصولات بهداشتی و آرایشی نقش مهمی در سلامت جامعه و مردم دارند. در این دوره از نمایشگاه همایش علمی نیز برگزار خواهد شد؛ نگاه علمی به این همایش کمک بزرگی به ارتقای سطح کیفی محصولات بهداشتی و آرایشی خواهد کرد.

به گفته وی، امتیاز باز آموزی خوبی برای کارگاه‌های آموزشی در حاشیه این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

محمود آل بویه مدیر کل آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در جمع خبرنگاران، گفت: برخی از محصولات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی اثر درمانی دارند و توسعه محصولات آرایشی و بهداشتی به ویژه به کشور‌های آسیایی یکی از موضوعات مهم در این نمایشگاه است.

آل بویه تصریح کرد: در حاشیه این نمایشگاه کارگاه‌های آموزشی برگزار می شود و امتیاز باز آموزی برای این دوره‌ها در نظر گرفته شده است.