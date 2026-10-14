رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده گفت: اکنون ۲۳۰ همت محصولات شوینده و بهداشتی در کشور تولید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم -علیرضا کیانی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی ایران در مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه فراورده‌های آرایشی، بهداشتی و شوینده ایران، گفت: در حال حاضر از نظر کمی و کیفی در سطح قابل قبولی قرار داریم و محصولات تولیدی در بالاترین سطح کیفی در دنیا قرار دارد.

وی اضافه کرد: اکنون ۲۳۰ همت از محصولات مصرفی شوینده‌های موجود در بازار، تولید داخل است و ۳۵ درصد از محصولات آرایشی در داخل ایران تولید می‌شود.

کیانی تاکید کرد: در حال حاضر محصولات شوینده مثل پودر‌ها در داخل تولید  شده و به طور کامل نیاز بازار ایران را تامین می‌کند. نظارت قابل توجهی در فرایند تولید و واردات مواد اولیه توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌شود. 

در ادامه نشست، اکبری، دبیر علمی نمایشگاه گفت: محصولات بهداشتی و آرایشی نقش مهمی در سلامت جامعه و مردم دارند. در این دوره از نمایشگاه همایش علمی نیز برگزار خواهد شد؛ نگاه علمی به این همایش کمک بزرگی به ارتقای سطح کیفی محصولات بهداشتی و آرایشی خواهد کرد.

به گفته وی، امتیاز باز آموزی خوبی برای کارگاه‌های آموزشی در حاشیه این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

محمود آل بویه مدیر کل آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در جمع خبرنگاران، گفت: برخی از محصولات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی اثر درمانی دارند و توسعه محصولات آرایشی و بهداشتی به ویژه به کشور‌های آسیایی یکی از موضوعات مهم در این نمایشگاه است.

آل بویه تصریح کرد: در حاشیه این نمایشگاه کارگاه‌های آموزشی برگزار می شود و امتیاز باز آموزی برای این دوره‌ها در نظر گرفته شده است.

برچسب ها: محصولات بهداشتی ، محصولات آرایشی
خبرهای مرتبط
اسامی جدید محصولات شوینده و غیرآرایشی فاقد مجوز منتشر شد
معاون وزیر بهداشت: میزان صادرات صنایع آرایشی و بهداشتی ناکافی است
فهرست جدید محصولات شوینده و بهداشتی غیرمجاز اعلام شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تقاضای انتقالی از بیمارستان‌های شهر‌های بزرگ به شهرستان به دلیل مسائل اقتصادی/ کاهش پذیرش پرستاری در مقاطع تحصیلات تکمیلی
آخرین اخبار
تقاضای انتقالی از بیمارستان‌های شهر‌های بزرگ به شهرستان به دلیل مسائل اقتصادی/ کاهش پذیرش پرستاری در مقاطع تحصیلات تکمیلی
رصد بلعیده شدن ماده کیهانی و گسیل جت‌های رادیویی توسط یک سیاه‌چاله
نتایج یک پژوهش: حبوبات خطر ابتلا به دیابت و سکته مغزی را کاهش می‌دهند
راهکار متخصص تغذیه برای پیشگیری از کمبود‌های ویتامین + فیلم
صنایع خلاق در حصار نگاه فناورانه
منافع فرهنگیان در صندوق ذخیره باید به معلمان برسد
صنایع خلاق؛ جاماندگان قطار جهش دانش‌بنیان
اطلس سرمایه‌های روانشناختی دانش‌آموزان در سطوح مدرسه، منطقه و استان تدوین می‌شود
سگ‌های رباتیک چینی که خود در خودرو‌های جنگی مستقر می‌شوند
هشدار ناسا درباره خطر شوک الکتریکی برای فضانوردان در ماه
درمانی جدید، روزنه‌ امیدی برای میلیون‌ها بیمار مبتلا به آرتروز
مبالغ جدید وام‌های دانشجویی اعلام شد
جذب دانشجویان مستعد دانشگاه‌های برتر به حرفه معلمی بدون آزمون استخدامی
ارائه خدمات درمان رایگان به دهک‌های پائین درآمدی در پژوهشگاه ملی سرطان
فناوری‌های جدید تهدیدکننده بشریت؛ هوش مصنوعی در صدر فهرست
ثبت رکوردی جدید برای دمای اقیانوس آرام در پی پدیده ال‌نینو
دلایل افزایش سکته مغزی در میان جوانان
مشخصات کلیدی «آیفون ایر ۲»
تولید ۲۳۰ همت محصولات شوینده و بهداشتی در کشور
سازمان غذا و دارو حامی محصول با کیفیت تولید داخل است/ کمبودی در محصولات بهداشتی نداریم
دعوت چین از کشور‌های دیگر برای ایجاد ایستگاه علمی در ماه
دلایل سردی پا‌ها حتی با وجود پوشیدن جوراب‌های گرم
حیوان خانگی؛ عامل شیوع شپش + فیلم
منشاء اصلی مشکلات پوستی در بدن + فیلم
دستیابی به ۱۸ مدال طلای جهانی در المپیادهای علمی/ کسب رتبه اول جهان برای سومین سال پیاپی و تصاحب رتبه‌های ۱، ۲ و ۳