باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم «شب بیست و نهم» چهارشنبه ۲۲ مهر ماه ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود.

داستان فیلم به زندگی پر دلهره و از پیش برنامه‌ریزی شده محترم و اسماعیل می‌پردازد. تصمیم ازدواج دو نفر در کودکی آنها گرفته شده. وقتی محترم به دنیا می‌آید پدرش هنگام خاک کردن جفت، جنی در پشت‌بام می‌بیند. جنی که به نظر می‌آید هیچ‌گاه محترم را رها نمی‌کند…

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان حسین گیل، رضا رخشانی، رضا رویگری، مرجانه گلچین، حمیده خیرآبادی، حسین شهاب و آنیک شفرازیان را نام برد.

گفتنی است «شب بیست و نهم» چهارشنبه شب ساعت ۲۳ پخش و پنج شنبه ۲۳ مهر ساعت‌های ۷ و ۱۵ بازپخش می‌شود.

منبع: شبکه نمایش